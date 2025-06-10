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'Fiyatına göre müthiş' Rekor kırdı! Binlerce kişi akın etti

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Zonguldak'ta 350 milyon yıllık tarihiyle 875 metrelik Gökgöl Mağarası Kurban Bayramı'nda ziyaretçi rekoru kırdı. Dört günlük bayram tatilinde 3 bin 966 kişi mağarayı gezdi. Arkadaşlarıyla birlikte mağarayı gezen bir vatandaş "Fiyatına göre müthiş bir mağara. Işıklandırması ve içerideki ortam gerçekten çok güzel. İçerideki doğal güzelliklere ulaşılabilen çalışma yapılmış" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olan 350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası; bayram tatilinde 3 bin 966 kişinin ziyaretiyle rekor kırdı. Kurulduğu 2021 yılından bu yana ilgi odağı olmaya devam eden mağara, 1976 yılında keşfedilen, 2001 yılında İl Özel İdaresi tarafından turizme kazandırılan ve 2021 yılında hayata geçirilen Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle de yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

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Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen ve engelli dostu özelliği ile de ön plana çıkan mağara; restorasyon neticesinde yürüyüş parkurları, içerisinden akan dere, üzerinden yapılan köprüler, ahşap merdivenlerle birlikte turizme kazandırıldı.

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"İÇERİSİ DENİLEN KADAR SOĞUKMUŞ"

İstanbul'a seyir halindeyken tavsiye üzerine Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası'nı gezdiklerini anlatan Emirhan Genç, "İçerisi denilen kadar soğukmuş. Görülmeye değer bir mağara. Ülkemizde böyle yerler olması çok değerli bizim için" diye konuştu.

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"FİYATINA GÖRE MÜTHİŞ BİR MAĞARA"

Arkadaşlarıyla birlikte mağarayı gezen Hasan Yıldız ise "Fiyatına göre müthiş bir mağara. Işıklandırması ve içerideki ortam gerçekten çok güzel. İçerideki doğal güzelliklere ulaşılabilen çalışma yapılmış" şeklinde konuştu.

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Mağarayı uzun yıllar önce gezdiğini ve aradan geçen zamanda önemli değişiklikler yapıldığını anlatan Ersin Açıkgöz, "Şu anda benim gördüğüm gayet güzel. Son tarafında biraz daha ileriye gidilebilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Sibel Açıkgöz de mağaranın yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görebileceğini söyledi. (İHA)

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AW473337_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak mağara rekor fiyat ziyaretçi
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