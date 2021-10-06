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Formula 1’in turizme katkısı 150 milyon dolar

06.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Grand Prix'i 8-9-10 Ekim'de Intercity İstanbul Park'ta yapılacak. Türkiye Otelcileri Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin turizme 150 milyon dolarlık katkı sağlayacağını bildirdi.

Formula 1’in turizme katkısı 150 milyon dolar

Dünyanın en çok izlenilen organizasyonlarından biri olması nedeniyle de büyük bir önem arz eden Formula 1, Kasım 2020'deki çekişmeli İstanbul yarışının ardından yeniden tarihi kentte. 8 Ekim'deki antrenman turlarıyla başlayacak olan Formula 1 heyecanı 10 Ekim'de İstanbul'daki büyük yarışa tanıklık edecek. Türkiye Otelcileri Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin turizme 150 milyon dolarlık katkı sağlayacağını bildirdi.

BloombergHT'de Eresin bu yıl seyircili olarak yapılacak organizasyonun İstanbul turizmine olumlu etki yapacağını belirterek “Turizmciler olarak bizi son yıllarda en fazla heyecanlandıran ve moral veren organizasyonun bu hafta sonu yapılacak olan Formula 1 İstanbul Grand Prix'si olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi sürecinde Kasım 2020'de Formula 1 İstanbul yarışı gerçekleştirilmişti. Geçen yılki organizasyon seyircili değildi. Ancak sektörümüze moral etkisi yüksek olmuştu. Bu yıl ise seyircili olacak. Seyircili olarak yapılmasının Türkiye'ye ve hem İstanbul'a çok olumlu etkisi olacaktır, hem de şehre uluslararası turist hareketi getirecektir.” açıklamasını yaptı.

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"OTELLER 2 YILIN EN YOĞUN DÖNEMİNİ YAŞAYACAK"

Eresin İstanbul otellerinin bu hafta sonu son iki yılın en yoğun dönemini yaşayacağını belirterek “Yurtdışından yaklaşık 35 bin kişinin gelmesini, İstanbul turizmine de parasal olarak yaklaşık 150 milyon dolar civarı bir gelir sağlamasını bekliyoruz. Yarışların yapılacağı bu hafta sonu bölgeye yakın otellerimizin büyük bölümünde doluluk oranlarında artış olmasını bekliyoruz. Otellerimizde konaklayan misafirlerin yarışları yerinde izlemesi için bilgilendirme yapıyoruz, yaptığımız bu bilgilendirmelerin sonucunda birçok misafirimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Ancak sayılardan çok daha önemlisi İstanbul'un yeniden gündeme taşınması olacaktır. 2 milyarı bulan izleyicisiyle dünyanın en fazla takip edilen organizasyonlardan biri.” diye konuştu.

F1’in İstanbul'un pandemi sonrasında yeniden şehir turizminin büyük oyuncuları arasına dönmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Eresin “Bu vesileyle gelecek yıllarda da İstanbul'un F1 takvimindeki yerinin kalıcı olmasını umuyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Formula 1
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