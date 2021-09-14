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Geçen yıla göre yüzde 202 arttı! 13 Eylül itibarıyla 6 milyonu aştı...

14.09.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’ya gelen turist sayısı, 13 Eylül itibarıyla 6 milyon 41 bin 439’a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre rakamda yüzde 202 artış yaşandı. Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Geçen yılın eylül ayının ilk 13 gününde, 445 bin 97 kişinin ziyaret ettiği Antalya’ya, bu sene aynı süreçte 757 bin 461 turist geldi. Eylül ayının ilk 13 günü itibarıyla turist sayısında artış oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti." denildi.

Geçen yıla göre yüzde 202 arttı! 13 Eylül itibarıyla 6 milyonu aştı...

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-13 Eylül tarihleri arasında Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı, 6 milyon barajını aştı.

YÜZDE 202 ARTIŞ

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, kente yılın başından bu yana havayoluyla gelen turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202 artarak, 6 milyon 41 bin 439 olduğu belirtildi. Turizm verilerinin yüzleri güldürmeye devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi;

"Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı artmaya devam ediyor. Koranavirüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3.5 milyon turistle kapatan Antalya, tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçen yılın ocak ayından bugüne kadar 1 milyon 999 bin 842 kişinin ziyaret ettiği Antalya’yı, bu yıl aynı dönemde 6 milyon 41 bin 439 kişi ziyaret etti. Geçen yılın eylül ayının ilk 13 gününde, 445 bin 97 kişinin ziyaret ettiği Antalya’ya, bu sene aynı süreçte 757 bin 461 turist geldi. Eylül ayının ilk 13 günü itibarıyla turist sayısında artış oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti."

Kaynak: DHA

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