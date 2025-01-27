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Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort için kapatma kararı! Üstelik kendileri duyurdu: İşte nedeni...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2025 07:22
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Türkiye'de son 1 haftanın en çok konuşulan konusu Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası oldu. Dün gece itibarıyla içlerinde otel sahibi Halit Ergül'ün de olduğu birçok isim tutuklandı. Gece yarısı ise Ergül'ün diğer otelinden bir açıklama yayınlandı. Gazelle Resort ve Spa Otel de kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Kararın nedeni de açıklandı.

Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort için kapatma kararı! Üstelik kendileri duyurdu: İşte nedeni...

Bolu’da 78 kişiye mezar olan otelin sahibi Halit Ergül’ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

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9 KİŞİ TUTUKLANDI

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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GECE SAATLERİNDE TUTUKLANDILAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel’de de bulunduğunu belirleyerek, Halit Ergül’ün sahibi olduğu oteldeki, aralarında Genel Müdür Ahmet Demir’in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların bazıları tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık 5 gündür yürütülen soruşturmada son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir gece saatlerinde tutuklandı.

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OTEL GEÇİÇİ KAPATMA KARARI

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

Hissenet
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yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel Halit Ergül
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