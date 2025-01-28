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'Hedefimiz milyonlar' İlgi her geçen gün artıyor! Rekor kırıldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 11:18
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Kapadokya'da 2024 yılında, sıcak hava balon turuna katılan yolcu sayısında tüm zamanların rekoruna ulaşıldı. Balon turuna ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Yeni rekorlara ulaşılması için çalışacağız. 2023 ile 2024 kıyaslandığında yaklaşık yüzde 24'lük bir artış var. Elbette hedefimiz milyonlar. Kapadokya'nın bu rakamlara da ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'Hedefimiz milyonlar' İlgi her geçen gün artıyor! Rekor kırıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri geçen yıl 769 bin 814 yerli ve yabancı ziyaretçi gökyüzünden izledi. Nevşehir'in Göreme beldesinde gazetecilerle bir araya gelen Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'nın dünyada sıcak hava balon turunun en yoğun gerçekleştirildiği turizm merkezi olduğunu belirtti.

AA-20250128-36883816-36883801-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

"BALON TURUNA İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Balon turuna ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Fidan, 2023'te bölgede 27 bin 945 balon uçuşu gerçekleşirken bu sayının 2024'te 31 bin 851'e ulaştığını kaydetti.

AA-20250128-36883816-36883804-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

"TÜM ZAMANLRIN REKORU ELDE EDİLMİŞ OLDU"

Fidan, sıcak hava balonlarının bölgenin tanıtımına da katkı sunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

AA-20250128-36883816-36883805-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

"Kapadokya, dünyada balon uçuşlarının en yoğun olduğu noktalardan biri. Her gün 3 binden fazla kişi bölgenin güzelliklerini havadan izleme şansı yakalıyor. Bu görsel şöleni izlemek için binlerce kişi de seyir tepelerinde yerini alıyor. 2023 yılında 218 gün uçuş olmuş ve yaklaşık 622 bin kişi uçuş yapmıştı. 2024'te ise 236 gün uçuş yapıldı 770 bin civarı ile rekora imza atılmış oldu. İlk defa 700 bin barajı aşılmış oldu. Tüm zamanların rekoru elde edilmiş oldu. Yeni rekorlara ulaşılması için çalışacağız. 2023 ile 2024 kıyaslandığında yaklaşık yüzde 24'lük bir artış var. Elbette hedefimiz milyonlar. Kapadokya'nın bu rakamlara da ulaşacağına inanıyorum."

AA-20250128-36883816-36883806-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

Vali Fidan, daha sonra Göreme beldesindeki seyir tepelerinden Aydın Kırağı mevkisinde, balonlarla peribacalarının oluşturduğu manzarayı izleyen yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti. (AA)

AA-20250128-36883816-36883807-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

AA-20250128-36883816-36883808-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

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AA-20250128-36883816-36883810-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

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AA-20250128-36883816-36883812-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

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AA-20250128-36883816-36883814-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

AA-20250128-36883816-36883815-KAPADOKYADA_SICAK_HAVA_BALONU_YOLCU_SAYISINDA_TUM_ZAMANLARIN_REKORU_KIRILDI

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya turist rekor balon
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