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İki bakanlık arasında imzalandı! 'Çok önemli' adım atıldı...

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, Türkiye'nin uluslararası sağlık hizmetlerinde koordinasyon, kalite ve görünürlüğünün artırılması amacıyla 'Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü' imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu imzalanan protokolle ilgili açıklamalarda bulundu.

İki bakanlık arasında imzalandı! 'Çok önemli' adım atıldı...

İki bakanlık arasında sağlık turizmine yönelik iş birliği! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen törenle imzalanan iş birliği protokolü, uluslararası sağlık hizmetlerinde koordinasyonu, kaliteyi ve görünürlüğü artırmayı amaçlıyor.

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"BU ALANDAKİ GELİR SEVİYEMİZİ İLERİ BOYUTLARA TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programını adım adım hayata geçirdiklerini belirtti. Türkiye'yi sağlık turizmi alanında bir marka haline getirdiklerini söyleyen Memişoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile 'HealthTürkiye' markasıyla yürüteceğimiz sağlık turizmi faaliyetleri ile bu alandaki gelir seviyemizi ileri boyutlara taşıyacağımıza inanıyoruz. Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü ile uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunduğumuz sağlık hizmetleri ve bu amaçla yürütülen tanıtım hizmetlerimizi güçlendiriyoruz" diye konuştu.

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"GELECEĞE DÖNÜK BÜYÜK POTANSİYELİMİZİ ORTAYA KOYUYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, deneyimli sağlık profesyonelleri ve yüksek standartlardaki tesisleriyle, dünyanın en çok tercih edilen destinasyonları arasında yerini aldığını belirtti. Ersoy, Türkiye'yi geçen yıl sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden kişi sayısının 1,5 milyonu aştığını ve bu alandan 3 milyar dolardan fazla gelir elde edildiğini söyledi. Bakan Ersoy, "Bu rakamlar sadece bugünkü başarımızı değil, geleceğe dönük büyük potansiyelimizi de ortaya koymakta aslında" ifadelerini kullandı.

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"HEDEFİMİZ KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİDİR"

Bakan Ersoy, imzalanan protokole ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bugün de sağlık turizmi alanındaki büyümeyi daha ileriye taşımak için Sağlık Bakanlığımız ile iş birliğini daha da güçlendirmiş olacağız. Hedefimiz, yalnızca ülkemize sağlık turizmi için gelen turistlerin sayısını artırmak değil; aynı zamanda bu alanda hizmet veren kuruluşların kayıt altına alınması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörümüzdeki kayıt dışılığın önlenmesi."

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"ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞ OLUYOR"

Protokol kapsamında atılan somut adımları açıklayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan bu iş birliği protokolü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında ortak tanıtım faaliyetleri yürütülmesi, sağlık kuruluşlarına yönelik kayıt ve bilgilendirme sistemlerinin kurulması, ayrıca sağlık tesislerinin TÜSKA aracılığıyla sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerine dahil edilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmış oluyor" dedi.

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"TURİSTİN SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Turizmin sadece deniz, kum ve güneş değil, çok geniş bir konsept olduğunu belirten Bakan Ersoy, Türkiye'nin son 7-8 yıldır yaptığı yoğun tanıtım çalışmalarıyla ürün çeşitliliğine çok önem verdiğini ifade etti. Sağlık turizminin bu ürün çeşitliliği içerisinde en değerli alan olduğunu sözlerine ekleyen Ersoy, "Protokolün aynı zamanda bizim çok önemsediğimiz başka bir işlevi daha var. Turistin sağlığı kısmı çok önemli. Gelen turistin sağlığının daha fazla güvence altına alınması daha fazla konfor sağlanması sağlık konusunda, bunlar memnuniyet açısından çok çok önemli. Bir daha tekrar Türkiye'yi tercih etmelerinde çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyoruz. Özel sektörü bu konseptin içine daha fazla dahil ederek sağlıkta Türkiye'nin çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Sağlık Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlık turizmi
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