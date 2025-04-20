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İlçeye olan ilgi arttı! Cazibe merkezine dönüşüyor

20.04.2025 09:29
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Kültür, doğa ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, Tağar Çayı vadisinde bulunan Urartu mağaralarına yapılan asma köprü, kafeterya ve çevre düzenlemeleriyle bölge cazibe merkezi haline getiriliyor.

İlçeye olan ilgi arttı! Cazibe merkezine dönüşüyor

Tunceli Valiliğinin himayesi, Çemişgezek Kaymakamlığının koordinasyonda başlatılan çalışmalarla, Tağar Çayı vadisindeki, Urartular dönemine ait olan tarihi in delikleri bir başka adıyla Derviş Hücrelerine ulaşımı kolaylaştırmak için asma köprü yapıldı. Tağar Çayı kıyısında, kalker kayaya oyulmuş birbiriyle bağlantılı 20 odadan oluşan tarihi in delikleri, modern turizm projeleriyle yeniden hayat buluyor. Tunceli Valiliğinin ve Çemişgezek Kaymakamlığının yürüttüğü çalışmalarla, ilk olarak Fırat Kalkınma Ajansının da desteğiyle yapılan asma köprü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) desteğiyle ise yapılan Kitap Kafe ve çevre düzenlemeleri ilçeye olan ilgiyi arttırıyor.

20 ODASIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

İlçenin değerlerine sahip çıktıklarını aktaran Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, "İn delikleri, diğer adıyla Derviş Hücreleri, Urartular’dan kalma bölgemizin en önemli turistik yapılardan biridir. İn delikleri mağaralarında yaklaşık 20 oda bulunmaktadır. Bu tarihi mağaraların içerisinde bir tane de kral odası bulunmaktadır. Zamanla içerisinde meydana gelen tahribatlardan dolayı yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Nasip olursa Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve valimizin önderliğinde, valiliğimizle birlikte tarihi in deliklerinin içerisindeki düzenlemeleri de tamamlayacağız. Çemişgezek ilçemiz çok kadim bir ilçe. Biz Çemişgezek’te bu projeyi yaparken, tarihi in deliklerinin turistik önemini daha da arttırmak, ilçemize gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlamak amacıyla asma köprü projemizi Fırat Kalkınma Ajansı, kitap kafemizi de DAP Kalkınma Başkanlığımızla beraber tamamladık. Bu projeyle beraber buraya gelen turistleri hem ağırlamak hem de in delikleri, Derviş Hücrelerinde misafir etmeyi hedefliyoruz. Asma köprümüz yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde inşa edilen kafeteryamız da kapalı alan olarak 92 metrekaredir. Biz burada farklı bir projede hedefledik aslında. Kafeterya projesiyle beraber ilçemizdeki kadınlarımızı ekonomik olarak rahatlatmak, ekonomik olarak bir gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla kendi evlerinde ürettikleri ürünleri, burada kaymakamlığımıza ait kafeteryada satışlarını yaparak, bir nevi onlara harçlık, bir nevi maddi bir gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Nasip olursa, in deliklerin içerisindeki temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra önümüzdeki dönemde, özellikle bahar ve yaz dönemlerinde, Çemişgezek ilçemize ciddi anlamda yerli ve yabancı turistin geleceğini düşünüyoruz. İlçemizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Bu projenin özellikle köprü ve Kitap Kafe projemizin tamamlanmasında ilk günden son güne kadar, bizlerden desteğini esirgemeyen Tunceli Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu’na şükranlarımı arz ediyorum. İlçemize bu çalışmalar inşallah hayırlı olur’’ dedi.

’’ASMA KÖPRÜ SAYESİNDE ULAŞIMIMIZ KOLAYLAŞTI’’

Tarihi in delikleriyle ilgili bilgiler veren Nazlıcan Aydın, "Derviş Hücreleri, diğer adıyla da tarihi in delikleri, Tağar Çayı vadisinde bulunmaktadır. Üç katlı bir yapıya sahip olup yaklaşık 20 odadan oluşmaktadır. Odalar birbirleriyle bağlantılı haldedir ve uzun koridorlara sahiptir. Geniş pencereli bir yapısı bulunmaktadır. Bu pencereler gün ışığını almak açısından veya gün ışığının sıcaklığından yararlanmak açısından kullanılmaktadır. Bu yapının Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir. Yapıyı çok sayıda kişi ziyaret etmektedir. Herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmaların tarihi dokuya ulaşmayı kolaylaştırdığını belirten, yöre sakinlerinden Mehmet Cem Özgül, "Çemişgezek ilçemizde bulunan tarihi in diriklerine olan ulaşım oldukça zordu. Yapılan asma köprü sayesinde ulaşımımız kolaylaştı. Emeklerinden dolayı başta Kaymakamımız Cüneyt Zor’a ve bütün kurumlara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Bölgeye Hatay’dan gelen İlayda Yolcu, "Ben buraya Hatay’dan geliyorum. Daha önceden Urartu mağaralarına ulaşım çok zordu. Fakat şimdi burada çok güzel bir destinasyon alanı oluşturulmuş. Köprü ve kitap kafe yapılmış. Tarihi dokuyu gezdikten sonra muhteşem doğanın eşliğinde buraları gezdik, gördük. Muhteşem bir yer. Muhteşem bir doğası var. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Tunceli Turizm
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