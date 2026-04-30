'İnsanlar akın akın geliyor' Her noktada görülüyor 'İşler açıldı'

Gaziantep'te turist hareketliliği başladı! 2024-2025 turizm sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayarak rekor tazeleyen Gaziantep'te 2026 yılında turist hareketliliği yaşanıyor. 12 aya yayılan yoğunluğuyla Türkiye'nin önemli tarih, kültür ve gastronomi turizminin merkezlerinden olan Gaziantep'te başlayan turist hareketliliği tarihi çarşılar ve mekanlara yansıdı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER, KENTİN HER NOKTASINDA GÖRÜLÜYOR

Özellikle bayramlarda yüzde 100'e yakın otel doluluğuna ulaşan kentte kış mevsiminin ardından yerli ve yabancı turistler, kentin her noktasında görülüyor. Tarihi yapıları ve kültürel değerleri ile turizmin her mevsim canlı olduğu kent ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kent genelinde turist yoğunluğu yaşanırken, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan ve ziyaretçisi eksik olmayan Zeugma Mozaik Müzesi, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, tarihi Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten, Almacı Pazar ve kent merkezindeki müzeler, turistlerden büyük ilgi görüyor.

"HAVALAR DA ŞU ANDA GÜZEL GİTMEKTE VE İNSANLAR AKIN AKIN GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI'NA GELİYOR"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Türkiye'nin her tarafından olduğu gibi Gaziantep'ten de bayağı ziyaretçi parkımıza geliyor. Havalar da şu anda güzel gitmekte ve insanlar akın akın Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na geliyor. Günlük 8-9 bin kişiyi Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda ağırlıyoruz. Herkesi Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz" dedi.

"ALIŞVERİŞ OLUNCA TURİZMİN DE BÜTÜN ESNAFA KATKISI OLUYOR"

Turist yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren yemeni ayakkabı ustası Adil Keskinsoy, "Biz zaten yaz sezonuna endeksli çalışıyoruz. Bizim işlerimiz yaz sezonunu kapsıyor. Yemeni ayakkabılarda yazın giyilen bir üründür. Turizm sezonu açıldı. Yerli ve yabancı turistlerimiz şehrimize gelmeye başladı. Gaziantep Kalesi'nin kapalı olması bizi biraz mağdur ediyor ama çok şükür hareketlilik var ve işlerimiz açıldı. Yerli ve yabancı turistler, kente ilgi gösteriyor. Alışveriş olunca turizmin de bütün esnafa katkısı oluyor. Gaziantep, zaten yöresel ürünleri ile ön safhada yer alıyor" şeklinde konuştu.

"GELEN BİR DAHA GELMEK İSTİYOR"

Turist yoğunluğunun hem turizm sektörünü hem de esnafı çok mutlu ettiğini belirten tarihi Bakırcılar Çarşısı esnafından Fikret Yılmaz, "Gaziantep'e gelen ve Bakırcılar Çarşısı'nı gezmeyen yerli veya yabancı turist ‘Gaziantep'e geldim' demesin. Çünkü herkes çarşımıza hayran kalıyor. Gelen bir daha gelmek istiyor. Gerçekten de çarşımız görülmesi gereken bir yer çarşıdır. Hamdolsun yerli ve yabancı turistler de Gaziantep'e geliyor. Hamdolsun, işimiz de iyi ve satış da oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır