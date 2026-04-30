Tarihinin en kara günlerini yaşadı! 600 milyon dolarlık dev kayıp

Nisan 2026, kripto tarihinin en kara aylarından biri olarak kayıtlara geçiyor. Son 30 günde gerçekleşen 24'ü aşkın siber saldırıda toplam kayıp 600 milyon doları aştı.

Kripto sektöründe son 30 günde 24 siber saldırı oldu. DefiLlama verilerine göre, Nisan 2026'da kripto protokollerinin yalnızca ilk 18 günde 606 milyon dolar kaybettiği belirlendi. Bu rakam, 2026'nın ilk çeyreğindeki toplam kaybın 3,7 katına denk geliyor.

770 MİLYON DOLARI AŞTI

Yılın tamamında ise 47 ayrı saldırıda kaybedilen toplam miktar 770 milyon doları aştı; bu rakam kripto tarihindeki on yıllık kümülatif kaybı 17 milyar dolar sınırına taşıdı. Nisan ayındaki zararın yüzde 95'i iki büyük saldırıdan kaynaklandı. 1 Nisan'da Solana tabanlı türev işlem platformu Drift Protocol, 285 milyon dolarlık bir saldırıya uğradı; olay sonradan Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group'a atfedildi. 18-19 Nisan'da ise merkeziyetsiz likidite yeniden stake protokolü Kelp DAO, 292-293 milyon dolarlık bir saldırıyla 2026'nın en büyük DeFi hackine sahne oldu.

YENİDEN ORAYA YÖNELDİLER

Son yıllarda "Kendi bankan ol" söylemiyle popülerleşen merkeziyetsiz finans heyecanından sonra yatırımcıları yeniden merkezi borsalara yöneldiğini ifade eden Bitget Pazarlama Direktörü Eser Karlık, şu cümleleri kurdu:

"Kripto kullanıcıları, güven, denetlenebilirlik ve erişim kolaylığını en önemli tercih sebebi olarak görüyor. Bu dönüşümü önceden okuyan büyük CEX'ler ise son dönemde ürün ekosistemlerini hızla genişletiyor. Spot ve vadeli işlemlerin ötesine geçerek geleneksel finansal araçları da platformlarına entegre eden borsalar, ‘süper uygulama’ konumlanmasını güçlendiriyor"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası rezervleri 171,1 milyar dolar olduMerkez Bankası rezervleri 171,1 milyar dolar oldu
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı özetini yayımladıMerkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı özetini yayımladı

Anahtar Kelimeler:
Kripto para kripto borsaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

