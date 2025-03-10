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'İzin verilmeyecek' Ünlü turizm bölgesinde 'tiny house' kararı! Durdurulacak, o tarihe kadar dışarı taşınacak

10.03.2025 14:15
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Çanakkale'deki Bozcaada'da kaçak konaklamanın önüne geçmek için belediyenin mart ayı olağan meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda; adada kalıcı barınma imkanına sahip mobil yapıların tüm altyapı hizmetleri durdurulacak. Mobil yapıların 1 Eylül'e kadar ada dışına taşınacağı bildirildi. Uygulamanın nasıl olacağına ilişkin alınan karara raporda 4 madde altında yer verilirken Karar 1'de "Tiny House'ların elektrik-su hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmeyecek" ifadeleri de yer aldı.

'İzin verilmeyecek' Ünlü turizm bölgesinde 'tiny house' kararı! Durdurulacak, o tarihe kadar dışarı taşınacak

Ege'nin kuzeyindeki turizm cenneti Bozcaada'da son dönemlerde taşınabilir mobil yapıların sayısında artış yaşandı. Bozcaada Belediyesi'nin 9 Nisan 2021'de yapılan meclis toplantısında alınan kararda, 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evlerin adaya geçişi yasaklandı. Bozcaada Belediyesi, son yıllarda sık sık gündeme gelen ve ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan 'Tiny House' ve karavan gibi mobil yapılar için 7 Mart'ta yapılan olağan belediye meclis toplantısında yeni bir karar aldı. Karara göre, adada kalıcı barınma imkanına sahip mobil yapıların tüm altyapı hizmetleri belirlenip, durdurulacak. Mobil yapıların 1 Eylül'e kadar ada dışına taşınacağı bildirildi.

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RAPORDA 'SİT ALANI' VURGUSU

Meclis toplantısında okunan raporda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 4. ve 20. maddeleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 'Çevrenin Korunması başlıklı 9. maddesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Doğal Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ile ilgili 728 sayılı İlke Kararı, Doğal SİT Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 109 sayılı İlke Kararı ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu gibi birçok kanun ve yönetmeliğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca "Bozcaada Belediyesi sınırları içerisinde; söz konusu tekerlekli, plakalı ve araç ruhsatlı karavanlarla bir motorlu taşıta bağlanmış römork/motorsuz araç şeklindeki mobil evlerin belediyemiz tarafından belirlenmiş araç park yerlerinde park etmelerinde sakınca olmadığına, motorlu taşıtlarından ayrılmış konteyner, römork gibi her türlü üniteye ise Bozcaada'nın tümünün doğal ve arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle izin verilemeyeceğine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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HER GÜN İÇİN AYRI CEZA KESİLECEK

Uygulamanın nasıl olacağına ilişkin alınan karara raporda 4 madde altında yer verildi. Raporda 4 madde şöyle:

"Karar 1: Tiny House'ların (küçük/mobil ev) elektrik-su hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmeyecektir. Kalıcı barınma imkanı sağlayan tüm hizmetler kesilecek ve 'kanunlara aykırı uygulama' nedeniyle suç duyurusunda bulunulması için gerekli işlemler ivedilikle başlatılacaktır.

Karar 2: Alınan bu yeni karar çerçevesinde mağduriyetler yaratmamak adına Bozcaada'da bulunan Tiny House'ların (küçük/mobil ev) Bozcaada dışına çıkarılması zorunlu tutulmuş, söz konusu işlemler için son tarih 1 Eylül 2025 olarak belirlenmiştir.

Karar 3: 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Bozcaada dışına çıkarılmayan Tiny Houselar için; alınan meclis kararına muhalefet, bilinçli çevre kirliliğine yol açmak, su ve elektrik hizmetlerini amacı dışında kullanmaktan, bulunduğu arsaların sahipleri hakkında 'kanuna aykırı uygulama' nedeniyle suç duyurusunda bulunulacak ve Tiny House'ların Bozcaada'da kaldığı her gün için ayrı ceza kesilecektir.

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Karar 4: 18 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe yapılan ekleme ile 'ilgili mevzuata uygun şekilde O2 sınıfı tip onay belgesine sahip, bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış, konaklama birimi şeklinde düzenlenmiş, içinde yaşam alanı, yatak ile banyo-tuvalet bulunan 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi araç' olarak belirlenen ve bir motorlu taşıta bağlanmış römork/motorsuz araç şeklindeki mobil evlerin ise; Bozcaada'ya girişlerinde kayıtlarının zorunlu tutularak, sadece belediyemiz tarafından belirlenen ücretsiz park yerlerinde geçici süre ile beklemesine izin verilecektir." (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada tiny house
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