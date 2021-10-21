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İzmir esnafı: O gemi bir gün gelecek

21.10.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kruvaziyer gemilerin yeniden İzmir’e gelmesi için hızlandırılan çalışmalar, İzmir Alsancak Limanı esnafını umutlandırdı. Kepenkleri 5 yıldır kapalı olan İzmir esnafı, tozlanmış ürünlerini temizlemeye başlayacaklarını ve turistlerle akıcı konuşabilmek için dil pratikleri yapacaklarını söyledi.

İzmir esnafı: O gemi bir gün gelecek

Kruvaziyer gemiler, 2016 yılı itibariyle rotalarından Türkiye’yi çıkardı, yılda 250 gemiyi ağırlayan İzmir Alsancak Limanı’nın esnafı da kepenk kapattı. 2018 itibariyle kruvaziyerler Türkiye’deki bazı limanlara gelmeye başladı ancak İzmir bu durumdan nasiplenemedi. 5 yıldır kruvaziyer gemilerin rotasında olmayan İzmir, yeni bir sayfa açarak çalışmaları hızlandırdı. Uzun bir süredir kepenkleri kapalı olan liman esnafını ise kruvaziyer umudu sardı. 2022 yılı için bir firma ile anlaşma yapıldığını, İzmir’in tanıtım çalışmalarının hızlanmasıyla daha fazla geminin gelme ihtimalinin arttığını söyleyen esnaf, raflardaki tozlanmış ürünlerini temizleyecek, dükkanlarına bakım yaptıracak. Ürünlerini satacak kadar dil bildiklerini belirten esnafı, turistlerle iyi iletişim kurabilmek için dil pratikleri de yapacaklarını ifade etti.

"TANITIM ŞART"

Liman esnafından Şenol Süs, “AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın girişimleriyle bir toplantı yaptık. İzmir’in turizmi açısından yeni bir sayfa açılmasını istiyoruz. Valimizin önderliğinde de bu süreç başlamış bulunuyor. Toplantılarımızın sonucunda gelişme kaydettik. Bizim İzmir’in tanıtımı ile alakalı bazı sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları gidermek için Sayın Valimiz, İZKA’yı devreye soktu. Bu proje kapsamında İzmir’in tanıtımı ön plana çıkartılacak. Bu süreç başladı ve hızlandırılıyor. Kruvaziyer gemilerin İzmir’i tercih etmesi için tanıtım şart” dedi.

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"UMUTLUYUZ"

2022’nin mayıs ayından itibaren İzmir’e gelmesi planlanan bir kruvaziyer firmasının olduğunu kaydeden Süs, “O firma buradan yerini ayırttı ama temennimiz eklenen kruvaziyerlerin de olması. Bu yaptığımız çalışmaların sebebi de bu. Firmalara gidip ‘Bizim limanımızı tercih edin’ diyeceğiz. Örneğin Kuşadası’nın ‘ayak bastı’sı 8 dolarken, bizim limanımızda 1 dolar. Bu çok cazip bir durum. Tabii burada yerel yönetimlerin harekete geçmesi gerekiyor, ki harekete geçildi. İnşallah güzel şeyler olacak. Umutluyuz. Biz burada birkaç esnafız. Bunu sadece kendimiz için istemiyoruz. Bizim için İzmir’in tanıtımı ön planda. Bu girişimlerin bizim için faydalı olacağına inanıyorum. Biz dışarıya açık bir pazar değiliz. Sadece kruvaziyer gelince iş yapan esnafız. 5-6 senedir durum düzelsin diye bekliyoruz. Bu girişimler inşallah bizim için de iyi olacak” diye konuştu.

"İLK BAŞLARDA SORUN YAŞAYABİLİRİZ"

Limanın genel görünümünün düzenlendiğini ifade eden Süs, şöyle konuştu, “Bu süreçte bir de deprem yaşadık. Ben seramik satışı yaptığım için seramiklerim depremde zarar gördü. Onları ayrıştıracağım. Esnaf olarak temizliğimizi yapacağız ve kruvaziyerlerin gelmesini bekleyeceğiz. Turistler geldiğinde bir adaptasyon süreci yaşayacağımız da kesin. İlk başlarda lisan problemi yaşayabiliriz. Buraya çok farklı yerlerden turistler geliyor. İtalyan, İspanyol, Fransız turistler oluyor. Bunların hepsi kendi dillerinde konuşuyor. Elbette hepsiyle konuşmanız lazım. Biz her lisandan ürünlerimizi satacak kadar cümle kurabiliyorduk. Şimdi konuşurken biraz zorlanacağız. Tekrar dil çalışmamız lazım. Dil konusunda pratik yapacağız.”

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"UMUTLA GEMİLERİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ali Güven Demirbaş isimli esnaf da, “Burada 7 esnaf kaldık. Çoğu esnaf gemiler gelmeyince dükkanları bırakıp gitti. Biz hala ayaktayız, gemilerin gelmesini bekliyoruz. İnşallah çalışmalar hızlanır, biz de artık ekmek kazanmaya devam ederiz. Biz turistler geldiğinde onları çok güzel karşılıyoruz. Herkes güzel giyinir, herkesin kendini anlatabilecek kadar dili vardır. Turistlere yardımcı olunur. İyi bir vitrin olduğumuzu düşünüyoruz. Limanımız da güzel görünüyor. Umutla gemilerin gelmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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"İKİ YIL SONRASINI PLANLAMAK İSTİYORUZ"

Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de, kruvaziyerlerin gelişinin Kemeraltı esnafı için de çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Girgin, “Pandeminin neden olduğu boşluğu çok iyi değerlendirmek gerekirdi. Biz kruvaziyer turizmi ile ilgili birçok ziyarette bulunduk. İzmir turizmi için 2 yıl sonrasını planlamak istiyoruz. 2 yıl sonra gelecek gemilerin rotasının şimdiden belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İzmir’in büyüklerinin bir masada kruvaziyer turizmi için ciddi kararlar alması gerekiyor. Daha sonra, İzmir ve Kemeraltı bundan nasıl para kazanacak, bu şehre nasıl katma değer sağlayacak, hangi ürünleri pazarlayacağız, turistlere nereleri göstereceğiz, bunun altyapısının hazırlanması lazım. Bugün başlasak, meyvesini belki bir-iki sene sonra alacağız. Bir sacayağının kötü olması, hepimizi darmadağın eder. Kruvaziyer turizmi İzmir ve Kemeraltı için çok değerli” dedi.

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"MÜCEVHER ELİMİZDE VE TAKAMIYORUZ"

Kemeraltı’nın turistler açısından çok cazip olduğunu dile getiren Başkan Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kemeraltı’nda dip dibe 9 tane sinagog var. Dünyada başka bir örneği yok. Hem sinagog hem kilise hem camilerimiz var. Agora var, amfi tiyatro açılacak. Kemeraltı’ndaki ürün çeşitliliği ve insan yapısı, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunu parlatmamız gerekiyor. Mücevher zaten elimizde ama takıyı takıp sunmamızla ilgili bir sıkıntımız var. Turist daha gelmeden acentelerle İzmir’in pazarlanması gerekiyor. Turistler İzmir limanına indiği zaman ne yapacağını şaşırmış insanlar gibi koşturmamamız gerekiyor. Zamanında iyi niyetli adımlar atıldı ama altı doldurulamadı. Bugün artık hata yapma şansımız yok. İzmir yatırıma ve para kazanmaya aç. Kemeraltı’nın beklentisi büyük. Yetkililerle esnafın bir araya gelmesi gerekiyor. Esnaf olarak beklentimiz, İzmir’in turizm şehri olması.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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