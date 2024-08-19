Kabul edilirse en az 800 bin kişi daha alacak! İşte o meslek grupları... Vize probleminde gözler ona çevrildi

Yurt dışına gitmek isteyen bazı vatandaşlar vize taleplerinin reddedilmesi problemiyle karşı karşıya. Bazı vatandaşlar, randevu almanın bile zorlaştığından yakınıyor. Bu yüzden birçok meslek grubunun onlarca Avrupa ülkesinde vizeden muaf olunmasını sağlayan 'Yeşil Pasaport' almayı istediği öğrenildi.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; son olarak TMMOB'ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar ile malül ve muharip gaziler için de yasa teklifi hazırlandı. TBMM'de bu konudaki kanun teklifi sayısı ise 19'a yükseldi.

CHP, MHP, DP, DEVA, YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile eczacılar, gazeteciler, TIR şoförleri, belde belediye başkanları, serbest muhasebeciler, tüm hakim-savcılar, engelli memurlar, bekçiler, muhtarlar, gardiyanlar, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ile sendika yöneticilerine de yeşil pasaport verilmesi istendi.

KAÇ KİŞİDE YEŞİL PASAPORT VAR?

Tekliflerin kabulü halinde eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport alacak. Halen 1 milyon 200 bin kişide yeşil pasaport var. Türkiye’de 50 bin muhtar, 29 bin bekçi, 68 bin infaz koruma memuru (gardiyan), 3 bin sendika yöneticisi, 15 yıl kıdemi olan basın kartlı 3 bin gazeteci, 18 bin eczacı ile 16 bin hakim-savcı bulunuyor.

Bu noktada Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları'nın Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyabileceğinden endişe duyması sebebiyle sıcak bakmadığı ileri sürülüyor.

"EN BÜYÜK SORUN RANDEVU ALMAK"

Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Ret oranları çok arttı. En büyük sorun büyükelçilik ve konsoloslukların vize işlemlerini devrettiği firmalardan randevu almak. İnternet üzerinden randevu açılsa da hemen doluyor, aylar sonraya gün atıyor. Herkes zorda, vize için ödenen para ret gelirse geri de verilmiyor” dedi.

YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ İSTENEN MESLEK GRUPLARI

TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi bekleyen ancak kanunlaşma ihtimali zayıf görülen yasa teklifleri ile şu meslek gruplarına da yeşil pasaport verilmesi isteniyor:

Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar.

Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları.

Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları.

Çarşı ve mahalle Bekçileri.

20 yıldır ticaret yapan olmayan iş insanları.

10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri.

10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri.

Belde Belediye Başkanları

15 yıl kıdemli eczacılar.

TBMM ve Büyükşehir Belediye danışmanları.

İl ve İlçelerde görev yapmış eski belediye başkanları.

Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri.

Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler.

15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler.

15 yıl kıdemli özel sektör doktorları.

Köy ve mahalle muhtarları.

Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları.

TMMOB’ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar

Malül ve muharip gaziler

YEŞİL PASAPORTTAN VİZE İSTEYEN ÜLKELER

Vize isteyen ülkeler şöyle: ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Meksika, Afganistan, Benin, Butan, Cape Verde, Doğu Timor, Eritre, Ermenistan, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Güney Sudan, Güney Kıbrıs, Kiribati, Komor, Kongo, Kuzey Kore, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Mali, Malavi, Mikronezya, Myanmar, Nauru, Nepal, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Solomon Adaları, Somali, Sudan, Uganda ve Yeni Zelanda.