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  4. 'Kadife sezonu' döneminde de geliyorlar! Paket tur satışları yüzde 95'i aştı

'Kadife sezonu' döneminde de geliyorlar! Paket tur satışları yüzde 95'i aştı

17.08.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden Rus turistler, 'Kadife sezonu' olarak da adlandırılan sonbahar tatilinde, yine Türkiye'ye gelmeyi planlıyorlar. Yapılan açıklamada paket tur satışlarında payının yüzde 95’i geçtiği belirtildi.

'Kadife sezonu' döneminde de geliyorlar! Paket tur satışları yüzde 95'i aştı

Türkiye’nin güz döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası olduğu, paket tur satışlarında payının yüzde 95’i aştığı bildirildi.

'KADİFE SEZONU' DÖNEMİNDE DE GELİYORLAR

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da eylül-ekim aylarında "kadife sezonu" olarak adlandırılan dönemde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullandıkları belirtildi.

PAKET TUR SATIŞLARI YÜZDE 95'İ AŞTI

Güzel hava ve uygun fiyatlarıyla Türkiye'nin yalnızca kadife sezonunda değil, kasım ayında da tercih edileceğine işaret edilen açıklamada, paket tur satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 95'i aştığı bilgisine yer verildi.

Rus turistlerin, özellikle Antalya ve Ege bölgesindeki tatil noktalarına rağbet gösterdiği aktarılan açıklamada, tatil sezonu sona ererken İstanbul gibi şehirlerdeki turlara da talebin artacağı belirtildi.

Açıklamada, tarifeli uçuşların bir süre önce tekrar başladığı Mısır’ın tatil noktalarına yönelik talebin ise düşük seviyede kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya
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