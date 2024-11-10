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Kişi başı 900 TL! Binlerce kişi akın ediyor... Neredeyse yer kalmadı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 10:36
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Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in koyları, birbirinden lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Güney Ege'nin en popüler turizm merkezlerinden Göcek’in koyları ve denizi havadan görüntülendi. Birçoğuna kara yoluyla ulaşımın olmadığı bu koyları, turizm sezonu boyunca binlerce kişi yatlarıyla ziyaret ediyor. Yatı olmayanlar da kişi başı 900 lira ödeyerek tekne turlarına katılıyor. Koylarda demir atan teknelerden dolayı neredeyse yer kalmadı.

Kişi başı 900 TL! Binlerce kişi akın ediyor... Neredeyse yer kalmadı

Turkuaz renkte denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajlarıyla Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor. Ayrıca şiddetli rüzgarlara korunaklı yapısı sayesinde, Göcek Yat Limanı, dünyanın önemli limanları arasında gösteriliyor.

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Özel çevre koruma alanı olan Göcek’in çevresinde çok katlı inşaatlara izin verilmediğinden, konaklamak için 2 katlı otel, apart otel ve pansiyonlar bulunuyor. Ayrıca Göcek birbirine yakın, çok sayıda koy sahip.

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TEKNE TURLARI KİŞİ BAŞI 900 TL

Birçoğuna kara yoluyla ulaşımın olmadığı bu koyları, turizm sezonu boyunca binlerce kişi yatlarıyla ziyaret ediyor. Yatı olmayanlar da kişi başı 900 lira ödeyerek tekne turlarına katılıyor.

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Dalaman Havalimanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Göcek'te, 6 marina bulunuyor. Bu marinaların toplam yat kapasitesi günlük 1200, ancak mahallenin açıkları ve koylarında bulunan yatlarda bu rakam günlük 2 bin 500'e kadar ulaşabiliyor.

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NEREDEYSE YER KALMADI

Göcek, yerli ve yabancı yat sahiplerinin favori noktası olarak biliniyor. Doğal güzellikleri, havalimanına yakınlığı Göcek'i tercihler arasında öne çıkartırken, koylarda demir atan teknelerden dolayı neredeyse yer kalmadı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla yat göcek tekne
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