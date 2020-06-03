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Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerdeki 'mini kulüpler ve kreşlere' ilişkin yeni karar

TURİZM HABERLERİ  | 03.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce otellerde açılmasına izin verilmeyen mini kulüpler ve kreşler hizmete başlayabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerdeki 'mini kulüpler ve kreşlere' ilişkin yeni karar

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce otellerde açılmasına izin verilmeyen mini kulüpler ve kreşler hizmete başlayabilecek.

Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemler, 12 Mayıs'ta yayımlanan genelge ile belirlenmiş ancak tesis içerisinde çocuklara ayrılan oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi gibi alanların hizmete açılamayacağı kararı verilmişti.

Genelgede değişikliğe gidilerek otel bünyesindeki mini kulüpler, bundan böyle hijyen kuralları çerçevesinde minik misafirlerini kabul edebilecek.

Otellerdeki kreşler ise normalleşme sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslardaki hijyen ve sağlık kurallarına göre hizmet verecek.

ÇOCUKLAR İÇİN EL ANTİSEPTİĞİ BULUNDURULUCAK

Mini kulüplerin kapasiteleri, sosyal mesafe düzenlemelerine uygun olarak belirlenecek, çocuklar rezervasyonla kabul edilecek.

Çocukların oyun ve yemek masaları, bireysel oyun alanları varsa yataklarının arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Mini kulübe girişte, çocukların temassız ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjonktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan çocuklar, aileleri ile irtibata geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Kulübün giriş ve çıkışlarında, çocukların el hijyeni için el antiseptiği bulundurulacak. El antiseptikleri çocukların ulaşabilecekleri yerlere konulacak ve çocukların, personel gözetiminde bunları kullanması sağlanacak.

Üniteler, sık sık kapı ve pencereleri açılarak havalandırılacak. Bu ünitelerde klima ve vantilatör gibi doğal olmayan havalandırma yöntemleri çalıştırılmayacak.

Çocukların sık sık dışarı çıkması ve açık alanda daha çok etkinlik yapmaları sağlanacak. Bu etkinliklerde de sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

Sert yüzeyler, deterjanla temizlik sonrası 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edilecek. Çamaşır suyu kullanımının uygun olmadığı yüzeylerde yüzde 70 alkol içeren ürünlerle hijyen sağlanacak.

Halı, koltuk gibi yüzeyler, su ve deterjan veya makineyle yıkanacak veya sıcak buhar sistemiyle temizlenecek.

Oyuncaklar, hobi malzemeleri ve çocuk oyun parkı donanımları sık sık su ve deterjanla yıkanacak ve sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek kurutulacak. Sık temizliği ve hijyeni mümkün olmayan pelüş oyuncaklar kaldırılacak.

Oyuncakların tekrar kullanılabilmesi için temizlenmesi gerektiğinden, yeterli sayıda oyuncak bulundurulacak.

Görevli personel, çocukları, sosyal mesafeyi korumaları ve bulaşı riskini artıran fiziksel faaliyetlerde bulunmamaları konusunda uyaracak. Kulüp programları bu esasa göre düzenlenecek.

Çocukların tuvalet öncesinde ve sonrasında ellerini yıkamaları sağlanacak, tuvaletlerin hijyenine dikkat edilecek.

HAMAMLAR VE SAUNALARA DÜZENLEME

Öte yandan genelge değişikliğiyle otellerin hamam, sauna, masaj ünitelerinin hizmet verebilmesi için Sağlıklı Turizm Sertifikası bulundurması şartı da kaldırıldı.

Buna göre otellerin hamam, sauna, masaj üniteleri, İçişleri Bakanlığınca normalleşme sürecine ilişkin belirlenen usul ve esaslar uyarınca hizmet verebilecek.

KAYNAK:AA

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