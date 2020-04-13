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Lüks tatil ucuzladı! Fiyatlar Yüzde 50 oranında düştü

TURİZM HABERLERİ  | 13.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını dolayısıyla lüks tatilin bedelinin yüzde 50 oranında düştüğü belirlendi. Bugünlerde rezervasyon yapıldığı takdirde Türkiye’nin ünlü tatil beldelerinde Ağustos döneminde iki kişilik tam pansiyon lüks bir tatilin maliyetinin 5 bin lira civarında olduğu görüldü.

Lüks tatil ucuzladı! Fiyatlar Yüzde 50 oranında düştü

2020 yılı yaz sezonunun açılmasına az bir süre kaldı. Ancak yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları neticesinde tatilciler bu sene evde kalmayı tercih ediyor. Bu durumun her yıl milyonlarca yerli-yabancı turist çeken tatil beldelerinin tenhalaşmasına neden olacağı bekleniyor. Koronavirüs dolayısıyla satın alınan dönemde uçuşların veya paket turların iptal edilmesi durumu tatilci için risk oluşturuyor. Bu durumda tatilcilere erteleme ve iptal etme imkanı veriliyor. İptal işlemlerinde iade ücretler, tur şirketi tarafından ödeniyor.

Turizm sektörü koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan iptal ve ertelemelerden olumsuz etkileniyor. Turizmciler, iptallerden doğan ücret ödemelerini yapmakta sıkıntılar yaşarken, yerli turiste yönelik uygun tatil fırsatları hazırlıyorlar.

Lüks tatil fiyatları

Türkiye’nin en ünlü tatil beldeleri; Çeşme, Bodrum, Fethiye ve Lara’da lüks otellerde Ağustos ayında iki kişi için 5 günlük bir dinlenmenin maliyeti incelendi. Fiyatların geçtiğimiz yıllara göre incelenen her belde için yüzde 50 azaldığı görüldü.
Her yaz dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği Çeşme’de bugünlerde rezervasyon yapıldığı takdirde Ağustos döneminde iki kişi için 5 yıldızlı otelde tam pansiyon 4 gece 5 günlük lüks bir tatilin bedeli 8 bin lira.
Yaz sezonunun en kalabalık dönemi olarak bilinen Ağustos ayında aynı kriterde bir tatilin maliyeti, Antalya Lara’da 6 bin lira olurken, Fethiye ve Bodrum’da 5 bin lira civarından seyrediyor.

Turizmciler gelirlerde yüzde 80 azalma bekleniyor

Öte yandan koronavirüsten dolayı turizm sektörünün büyük oranda gelir kaybı yaşaması bekleniyor. Sektör temsilcileri, ülkelerin virüse karşı aldığı önlemler kapsamında sınır kapılarını iki yönlü kapatmasıyla yabancı turist tarafında bu sene gelir beklemiyor. Kısıtlı sayıda yerli turist öngören turizmciler, bu yılı geçtiğimiz yıla göre yüzde 80’lik gelir kaybıyla kapatmayı öngörüyor.

TÜİK’e göre Türkiye’nin turizm geliri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olarak gerçekleşmişti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs salgını, tatil,

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