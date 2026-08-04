Marmaris'e dev turist akını: 4 bin 140 ziyaretçi geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizminde bir hareketliliğe daha sahne oldu. Panama bayraklı "MSC Divina" isimli kruvaziyer gemisi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelerek Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine demir attı.

333 metre uzunluğundaki gemide, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden gelen 4 bin 140 turist ile 1277 personelin bulunduğu bildirildi.

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARI GEZDİLER

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, Marmaris'in öne çıkan turistik alanlarını gezmeye başladı. Ziyaretçiler Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'nde vakit geçirdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve kültürel noktaları gruplar halinde gezen yolcular, deniz kıyısındaki restoran ve kafeteryalarda da zaman geçirdi.

DALYAN VE KAUNOS'A GÜNÜBİRLİK TURLAR DÜZENLENDİ

Turistlerin bir bölümü ise günübirlik organizasyonlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ne giderek Kaunos Antik Kenti'ni ve çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina" adlı kruvaziyer gemisinin, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket etmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır