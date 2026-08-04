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Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti

Bakır fiyatları, Londra ve Şanghay'daki stokların belirgin biçimde gerilemesinden destek bularak yükselişe geçti. Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır yüzde 0,56 değer kazanarak ton başına 13 bin 947 dolara çıktı.

Stoklar eridi, bakır yükselişe geçti
Cansu Çamcı

Bakır fiyatları, Londra ve Şanghay'daki stoklarda görülen azalışın etkisiyle yukarı yönlü hareket etti. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, yüzde 0,56 değer kazanarak ton başına 13 bin 947 dolara çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,91 yükselişle ton başına 106 bin 700 yuana ulaştı.

LONDRA VE ŞANGHAY STOKLARI GERİLEDİ

LME'deki bakır stokları, nisan ayında kaydedilen yaklaşık 400 bin ton seviyesinden 244 bin 25 tona düştü. Şanghay'daki stoklar da mart ayında 430 bin tonun üzerinde bulunurken 69 bin 300 tona kadar geriledi.

Buna karşılık COMEX bakır stokları, 3 Ağustos itibarıyla 717 bin 314 kısa tona yükseldi.

BAZ METALLERDE YÜKSELİŞ AĞIRLIK KAZANDI

Diğer baz metallerde de genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Nikel fiyatları LME'de yüzde 1,7, Şanghay'da ise yüzde 1,55 arttı.

Alüminyum LME'de yüzde 0,76, Şanghay'da yüzde 1 değer kazandı. Kurşun fiyatları Londra'da yüzde 0,78, Şanghay'da yüzde 0,23 yükselirken kalay sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,81 artış gösterdi.

Çinko LME'de yüzde 0,33 yükselmesine karşın Şanghay'da yüzde 0,58 değer kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bakır metal
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