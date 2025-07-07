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Odalar boş kalınca oteller harekete geçti '7 gece kalırsan, 2 gece bizden'

Yaz aylarıyla beraber vatandaşların tatil planları devam ediyor. Ancak özellikle bazı bölgelerdeki otel fiyatlarını boş bulanlar, otellere gitmekten imtina ederken bazı otellerin de boş kaldığı öğrenildi. Böyle olunca pek çok işletme çeşitli kampanyalar yapmaya başladı. Kimi fiyatlarda indirime giderken kimi ise "bir gece bizden" şeklinde kampanyalar yaptı. Turizmci Cem Polatoğlu "Diyorlar ki 7 gece kalırsan iki gece bizden. 4 gece kalırsan bir gece bizden gibi kampanyalar yapıyorlar" dedi.

Odalar boş kalınca oteller harekete geçti '7 gece kalırsan, 2 gece bizden'
Hande Dağ

Yaz tatili yapmak için artık neredeyse küçük bir serveti gözden çıkarmak gerekiyor. Durum böyle olunca yerel turistleri bekleyen oteller boş kaldı. Birçok işletme mecburen kampanya furyası başlattı. İşte detaylar...

Odalar boş kalınca oteller harekete geçti 7 gece kalırsan, 2 gece bizden 1

"DİYORLAR Kİ 7 GECE KALIRSAN İKİ GECE BİZDEN. 4 GECE KALIRSAN BİR GECE BİZDEN"

Show Haber'de yer alan habere göre; tatil masrafları cep yaktı, turizm bölgelerindeki oteller istenilen doluluk oranını yakalayamadı. Odalar boş kalınca bazı firmalar çareyi kampanyalarda aramaya başladı.

Turizmci Cem Polatoğlu "Diyorlar ki 7 gece kalırsan iki gece bizden. 4 gece kalırsan bir gece bizden gibi kampanyalar yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Odalar boş kalınca oteller harekete geçti 7 gece kalırsan, 2 gece bizden 2

Yazın tatile çıkmak isteyenler konaklama, ulaşım ve yemek derken artık bir değil iki kez düşünür oldu. Hal böyle olunca otellerin doluluk oranları yüksek maliyetlerden dolayı oldukça düştü.

Odalar boş kalınca oteller harekete geçti 7 gece kalırsan, 2 gece bizden 3

"GEÇEN SENE YÜZDE 70 DOLULUK VARDI"

Polatoğlu "Yeme içmenin çok pahalı olduğu Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi bölgelerde otellere etmekten imtina ediyorlar. Geçen sene yüzde 70 doluluk vardı. Bu sene de yüzde 40 - yüzde 50 civarında" şeklinde konuştu.

Odalar boş kalınca oteller harekete geçti 7 gece kalırsan, 2 gece bizden 4

İNDİRİM YA DA KAMPANYA

Turizmci ise çareyi yaz fırsatı kampanyaları yapmakta buldu. Kimi oteller yüzde 30'a varan indirim yaparken kimileri ise bir gece bizden kampanyasına başladı.

Odalar boş kalınca oteller harekete geçti 7 gece kalırsan, 2 gece bizden 5

Kimi işletmeci ise otel imkanlarını artırarak daha fazla müşteri çekmeyi amaçlıyor. Otel zinciri iletişim danışmanı Sarp Özkar ise "Misafirlerimizi mutlu edebilecek aksiyonlar yapmaktayız. Tesislerimizde konaklarken açık büfelerin olmadığı saatlerde de rahatlıkla yemeklerini, tatlılarını yiyebiliyorlar" dedi.

Odalar boş kalınca oteller harekete geçti 7 gece kalırsan, 2 gece bizden 6

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Anahtar Kelimeler:
otel tatil Yaz tatili fiyat
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