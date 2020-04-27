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Otellerden koronavirüs dayanışması

TURİZM HABERLERİ  | 27.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Macaristan Otelciler Birliği tarafından Avrupa Otelciler Birliği (HOTREC) desteğiyle otellerin akşam saatlerinde belirli boş odalarının ışıklarını yakması ile "4U! (Sizinİçin!)" mesajının camlarda yer alması projesi başlatılırken, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Türkiye'yi de projeye dahil etti.

Otellerden koronavirüs dayanışması

Türkiye Otelciler Birliği, Avrupa'da başlatılan ve koronavirüsten etkilenen şehirler ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden "4U! (Sizinİçin!)" projesine Türkiye otellerini de dahil etti.

Macaristan Otelciler Birliği tarafından Avrupa Otelciler Birliği (HOTREC) desteğiyle otellerin akşam saatlerinde belirli boş odalarının ışıklarını yakması ile "4U! (Sizinİçin!)" mesajının camlarda yer alması projesi başlatılırken, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Türkiye'yi de projeye dahil etti.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜROB, üyelerine, söz konusu girişimle ilgili bir bilgilendirme duyurusu yaptı.

"4U!" projesi, Avrupa'nın bazı şehirlerinde özellikle turizm ve hizmet sektörü içerisinde bir destek hareketi olarak başlatıldı. Projede, otellerin akşam saatlerinde belirli boş odalarının ışıklarını yakması ile "4U!" mesajı camlarda yer alıyor.

Türkiye'deki otellerin bu girişime katılımıyla koronavirüsten etkilenen diğer ülke ve şehirler ile dayanışma içerisinde olduğu, aynı zamanda ülkelerin ve insanların sadece birlikte hareket ederek, birbirine destek olarak ve empati kurarak bu sürecin atlatılmasının mümkün olduğu ifade edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, birlikteliğe, ilham ve umuda çok fazla ihtiyaç duyulduğu bugünlerde, her akşam saat 20.30'da başlayarak 30 dakika sürecek olan projeye katılmak isteyen TÜROB üyelerinin, belirleyeceği boş otel odalarının ışıklarını açarak "4U!" mesajını camlara yansıtabileceğini kaydetti.

Bu mesajın fotoğraflarının #Light4Eachother, #Light4U hashtag'leri ile sosyal medya kanallarında paylaşılabileceğini belirten Eresin, söz konusu fotoğrafların TÜROB sosyal medya hesaplarında da paylaşılacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otelciler Birliği, koronavirüs,

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