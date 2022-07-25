Rakamlar açıklandı! Yüzde 107 artışla 6 milyonu geçti

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kente, 1 Ocak-24 Temmuz'da hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artış göstererek 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı.

Antalya'ya bu dönemde hava yoluyla gelen turist sayısı, 2020 ve 2021 yıllarının toplamını geçti.

Kent, 2020'nin 1 Ocak-24 Temmuz döneminde 682 bin 148, 2021'de ise 2 milyon 959 bin 717 kişiyi konuk etmişti. (AA)

