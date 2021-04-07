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Rus turistlerin yeni gözdesi Mardin oldu!

TURİZM HABERLERİ  | 07.04.2021 15:25 | Son Güncelleme

Rus turizm acenteleri gezi noktalarını belirlemek ve kültürünü tanımak için Mardin’e geldi.

Rus turistlerin yeni gözdesi Mardin oldu!

Rusya’da yapılan Mardin tanıtımının ardından çok sayıda Rus turistin kente gelmek istemesiyle turizm acenteleri gezi noktalarını belirlemek ve kültürünü tanımak için 50 kişilik kafile ile kente geldi.

Rus tur operatörlerinin Mardin’e geldiğini belirten Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, Rus turistlerin kente gelmeye başladığını söyledi. Gürgör, "Mardin satışı online olarak açıldı. Rusya kültür ve turizme önem veriyor. Mardin’imiz için bu konuda hakikaten mutluluk verici. Korona virüs nedeni ile Mardin ve dünyadaki turizm sıkıntıya girmişti. Son dönemlerde yavaş yavaş bir rahatlama sürecine girdik” dedi.

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"RUS PAZARI ÇOK CİDDİ BİR PAZAR"

Rus pazarının çok ciddi bir pazar olduğunu bildiklerini ifade eden Gürgör, "Şu anda da Mardin’e ciddi bir yabancı ve yerli turist akını başladı. Özellikle de Rusya’dan gelmeleri bizi mutlu ediyor. Mardin’i keşfetmeleri mutluluk verici bizim için. Kasimiye Medresemizde girişleri yapıldı. Özellikle tur operatörleri bu bölgeyi güzel bir şekilde gezip kendi gözleriyle görüp rahatlıkla kendi operatör ve web sayfalarından online bir şekilde satışa alacaklar" diye konuştu.

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AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış da Rusların Mardin’e gelişleriyle mutluluk yaşadıklarını ve bu saatten sonra diğer ülkelerden de turistlerin gelip ekonomiye faydalı olacağını söyledi.

Rus turistler de Mardin’in tarihinin çok eski olduğunu, turistleri burada rahatlıkla ağırlayabilmeleri gerektiğini kaydetti.

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(İHA)

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