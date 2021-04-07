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Archegos nedeniyle dev bankalar zarara uğradı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2021 14:22 | Son Güncelleme

Morgan Stanley, zararına satışların diğer yatırım bankalarını ağır zarara uğratmasından bir gece önce Archegos Capital adlı hedge fonun sahip olduğu pozisyonlardan yaklaşık 5 milyar dolar değerinde hisse satışı yaptı.

Archegos nedeniyle dev bankalar zarara uğradı

Archegos Capital, geçen ay bazı hisselerde aldığı büyük miktardaki kaldıraçlı pozisyonları elinde yeterli nakit bulunmadığı için kapatmak zorunda kaldı. Fonun 10 milyar dolar varlığına karşı kredili işlemlerle aldığı 50 milyar dolar pozisyonu bulunuyordu.

BÜYÜK ZARARLA BATTI

Fonun büyük zarar ederek battığı belirtilirken, Archegos adına hisseleri elinde tutan ve yok pahasına satmak zorunda kalan birçok uluslararası yatırım bankası da milyarlarca dolar tutarında zarar ettiler. Ayrıca fonun pozisyon aldığı Viacom ve Discovery gibi hisseler de zararına satışlar nedeniyle %50'nin üzerinde değer yitirdi.

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Archegos nedeniyle hasar alan uluslararası yatırım bankalarından Credit Suisse, sadece Archegos yüzünden 4.7 milyar dolar zarar ettiğini dün açıkladı.

CNBC'de dün yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Archegos ile iş yapan yatırım bankalarından Morgan Stanley, zararına satışlar başlamadan önceki gün Archegos'un onayıyla hisseleri satmaya başladı.

Archegos'un pozisyonlarından dolayı elinde tuttuğu hisseleri iskontolu olarak satan Morgan Stanley, hisseleri alımı hedge fonlara bu satışın ismini açıklayamayacağı bir müşterinin iflasını önlemek için yaptığı teminat tamamlama işleminin bir parçası olduğunu söyledi.

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Morgan Stanley sorulara yanıt vermedi.

İsviçre Bankası Credit Suisse dün Archegos Capital adlı hedge fon ile yaptığı işlemler nedeniyle 4.4 milyar İsviçre frankı (4.7 milyar dolar) zarar ettiğini açıklarken, bankanın yatırım bankacılığı ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri görevlerini bırakmıştı.

Reuters'ta Pazartesi günü yer alan ve kaynaklara dayandırılan habere göre, Goldman Sachs Group Inc ve Deutsche Bank AG dahil olmak üzere Archegos'ta pozisyonu bulunan diğer bankalar pozisyonlarından çıktı.

Reuters'ta 30 Mart'ta yer alan bir analize göre, kredili işlemlerle hisse piyasasında yüksek miktarda işlem yapan Archegos Capital hedge fonunun iflası, bu yıl %80 artış gösteren S&P 500 endeksine rağmen yatırımcılardaki daha yüksek getiri arayışının bastırılamadığına işaret ediyor.

(Reuters)

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