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Sağlık Turizmi Konfederasyonu kuruldu! Sağlık turizmi alanında güçlü birliktelik

04.03.2025 15:27
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Türkiye’de sağlık turizmi sektöründe güç birliği! Beş federasyon ve 50 dernek, Sağlık Turizmi Konfederasyonu çatısı altında birleşerek sektörde ortak hareket dönemini başlattı.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu kuruldu! Sağlık turizmi alanında güçlü birliktelik

Türkiye’de sağlık turizmi sektörünü tek çatı altında birleştirecek önemli bir adım atıldı. Beş federasyon ve 50 derneğin ortak kararıyla Sağlık Turizmi Konfederasyonu resmen kuruldu. Kuruluş dilekçesi, Ankara Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü’ne teslim edilerek resmi süreç tamamlandı.

Konfederasyonun kurucu federasyonları arasında Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Anadolu Sağlık Turizmi Federasyonu, Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu, Tarım Orman Tıbbi Aromatik Bitkiler Federasyonu ve Avrupa Birliği Projeleri Federasyonu yer alıyor. Bu büyük birleşmenin, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki küresel rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Geçici başkanlık görevine Prof. Dr. Aysun Bay getirilirken, konfederasyonun yönetim kurulunun belirlenmesi için bir ay içinde ilk genel kurul toplantısının yapılacağı duyuruldu.

Konfederasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk genel kurul toplantısının tarihinin yakında belirleneceği ve sürecin basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Genel kurulda, kurucu federasyonlar ve derneklerin temsilcileri oy kullanarak yeni yönetimi belirleyecek.

Sağlık turizmi sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak görülen bu oluşumun, sektör paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini daha ileriye taşıması hedefleniyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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sağlık turizmi sağlık
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