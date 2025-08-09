Salda Gölü'nde tepki çeken görüntü! Etrafına asfalt döküldü: 'Bu yapılan bir suçtur'

Türkiye'nin Maldivler’i Salda Gölü tahribattan kurtulamıyor. Burdur’daki dünya mirası gölün ‘gerçeğini’ Salda Gölü’nü Koruma Derneği paylaştı.

Burdur'da Salda Gölü'nde triatlon düzenlenmesiyle başlayan tartışmalar büyürken Salda Gölü Koruma Derneği, 'Salda Gölü’nün Çıplak Gerçeğinin Hikayesi' serisinde son yıllarda göle verilen zararları sıraladı: "Salda'ya kepçeyle girdiler, kamyonla kumsal taşıdılar. Bina diktiler. Göl kıyısına sıcak asfalt döktüler. Triatlon yaptılar, mikrobiyalitleri ezdirdiler."

MADEN TEHDİDİ BÜYÜYOR

Dernek, “Salda reklam panosu değil, korunması gereken mirastır. Bu yapılan lar çevre suçudur. Bilimi, halkı ve doğayı susturamazsınız” açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Gazi Osman Şakar ise Salda çevresindeki madenlere dikkat çekti ve “Eşeler’de krom madeni tehdidi var. Mermer ocakları çok fazla. Göllerin su yolları bozuluyor. Salda’nın suyu azalıyor. Önlem alınmalı” dedi.

"SUYU VE BEYAZLIKLARI KARARMAKTA VE TEHLİKE ALTINDA"

Yıllar önce yapılan yol nedeniyle, insan faaliyetlerinden korunması gereken gölün yarı çevresinin yapılaşmaya da açıldığını kaydeden TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, “Ayrıca bu alanda zengin manyezit yatakları var. Göl kıyısından dağın eteklerine kadar yükselen bu doğal kaynağın, göl ekosistemi arasındaki bağlantısı yol yapımıyla kesilmiştir. Bu yolun bulunduğu alan, yüzde 90'dan daha fazla magnezyum ve demirce zengin, koyu renkli mineral içeren göl ortamında oluşmuş kayaçların yer aldığı çökellerle kaplı alandır. Bu her bakımdan çok değerli olan hidratlı karbonatlar biyomineralizasyonla adeta karnabaharın oluşması gibi büyümekte olduğundan yıllar öncesinde, her biri canlılık özelliği içeren tohumlar olduğu içim bu beyaz kayaçların ve tortul çökellerin bulunduğu yerlere 'ayakkabınızla bile basmayın' uyarısında bulunmuştum. Ama bugün Salda Gölü'nün suyu ve beyazlıkları kararmakta ve tehlike altında" dedi.