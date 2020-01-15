Sömestr tatili nedeniyle termal tesislerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı

Türkiye’nin en önemli termal merkezlerinden biri olan Yalova’da, okulların yarıyıl tatiline girecek olması kent genelindeki termal tesislere talebi artırdı. Sömestr tatilcilerinin etkisiyle kent genelinde tesislerde doluluk oranlarının yüzde 90’lara kadar çıkması işletmelerin yüzünü güldürdü. Yalova'da termal bir tesisin müdürlüğünü yapan Mustafa Hügül, “15 tatil nedeni ile rezervasyonlarda yüzde 50 artış var. Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 85-90 dolulukla geçireceğiz” dedi.

Milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak tatile çıkacak. 20 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatili 31 Ocak’ta sona erecek. Okulların tatile girecek olmasını fırsat bilen aileler de cuma gününden itibaren yurt içi ve yurt dışına karne hediyesi olarak çocuklarını tatile götürecek. Turizm şirketleri, yarıyıl tatiline çıkacak ailelere farklı seçenekler sunarken, bazı aileler de özellikle zengin mineralli termal sularıyla ünlü Yalova’daki termal otellere akın edecek. İşletmelerin verdiği bilgiye göre yarıyıl tatilinde çocuklarını sevindirmek isteyen ailelerin özellikle termal otellere ilgisi arttı. İki haftalık tatil için erken rezervasyon fırsatından yararlananlar termal tesisleri şimdiden yarı yarıya doldurdu. Termal tesisler de tatilin yanı sıra tedavi imkanı da bulacak sömestr tatilcilerin yoğun ilgisine yurt dışından gelenlerin de eklenmesi doluluk rakamlarına yansıdı.