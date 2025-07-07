Tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin... 636 milyonluk vurgun! Onlarca mağdur var

Yaz sezonun açılmasıyla birlikte tatil planları yapılırken; dolandırıcıların 'bungolav' tuzağıyla onlarca kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyeti'nin yürüttüğü operasyonlar neticesinde sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanları vererek vatandaşları dolandıran bir şebeke deşifre edildi.

105 KİŞİNİN 636 MİLYON TL'SİNİ DOLANDIRDILAR

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü teknik ve mali analizler sonucunda, 105 kişinin toplamda 636 milyon 893 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

KRİPTO VE BANKA HESAPLARINDA HAREKETLİLİK

MASAK raporuna göre, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 173 milyon 504 bin liralık işlem hacmi bulundu. Bu tespit, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

1 Temmuz'da Diyarbakır merkezli olmak üzere Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

TATİLE ÇIKMADAN BUNU MUTLAKA YAPIN!

Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan rezervasyonlarda dikkatli olunması, ödeme yapılmadan önce işletmenin yasal varlığının ve iletişim bilgilerinin doğrulanması gerektiği uyarısında bulundu.

Emniyet birimleri, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve şüpheci davranmalarını istedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır