Tatilcilerin yeni gözdesi karavan! Üreticiler talebe yetişemiyor

Kovid-19 salgını, tatil tercihlerinin değişmesine de neden oldu. İzole bir ortamda tatil yapmak isteyen pek çok kişi, tercihini karavandan yana kullanıyor. Karavan üreticileri de siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 yıldır karavan imalatı yapan Zafer Urundaş, AA muhabirine, koronavirüs salgını dolayısıyla karavan turizmine ilginin hayli arttığını dile getirdi.

İnsanların salgın nedeniyle artık izole bir tatil istediğini vurgulayan Urundaş, "Karavan izole tatile bir alternatif. Karavancılık da zaten Türkiye'de talep gören bir sektördü. Salgın dolayısıyla talep ve ilgi daha da artmaya başladı. İnanılmaz derecede bir ilgi var. İnsanlar artık karavanla birlikte doğanın içerisinde bulunmak istiyor." dedi.

Urundaş, yoğunluk nedeniyle araçların teslimat süresinin uzadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Aşırı talep nedeniyle teslimat süreleri 4-5 aya kadar uzadı. Sırası gelip üretime aldığımız aracımızı, çok özel bir istek yoksa eğer 40-45 günde teslim edebiliyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Çünkü yeni bir sektör. Yetişmiş personel yok. Personeli kendimiz yetiştiriyoruz. Bu da biraz zamanımızı alıyor. Aynı zamanda malum sebeplerden dolayı 2 ay malzemelerin geç gelmesi de bizi zorladı."