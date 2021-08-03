Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu! Pandemiden sonra fiyatları uçtu

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ TUR FİYATLARI UÇTU

Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Fiyatı en fazla artan ürünler, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 29,42, salatalık yüzde 19,63, kuru soğan yüzde 18,33, kayısı yüzde 16,12, elektrik ücreti yüzde 15,01, limon yüzde 14,72, karpuz yüzde 13,66, sinema yüzde 13,08, tüp gaz ücreti yüzde 12, LPG (araba tüpü dolum) ücreti yüzde 9,95, doğalgaz ücreti yüzde 9,84, hazır sütlü tatlılar yüzde 9,04, elma yüzde 8,84, hazır kahve yüzde 8,72, yoğurt yüzde 7,85, ayran yüzde 7,56, mercimek yüzde 6,57, otel ücreti yüzde 6,51, şeftali yüzde 6,49, süt yüzde 6,19 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA



