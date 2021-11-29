THY’den, 'TAP hissesi alıyor' iddiasına açıklama

KAP’a yapılan açıklamada bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O.'nun yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer aldığı, küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları’nın gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirdiği, ancak yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Jornal de Negocios'un bir haberinde, THY’nin Portekiz havayolu şirketi TAP'ta hisse alımını değerlendirdiği belirtmişti.



