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Turist akınına uğradı! Nüfusunun 16 katını ağırladı

6 bin 600 nüfuslu Amasra, yaz sezonunun başlamasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Son 3 günde ilçeyi 100 binin üzerinde kişi ziyaret ederken, 25 bin araç giriş yaptı.

Turist akınına uğradı! Nüfusunun 16 katını ağırladı

Amasra, yaz sezonuna yoğun bir giriş yaptı. Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğrarken, sadece son üç günde ilçeye 100 binin üzerinde kişi geldi. Toplam nüfusu 6 bin 600 olan Amasra'ya aynı dönemde 25 bin araç giriş yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın "çeşmi cihan" (Dünyanın göz bebeği) olarak nitelendirdiği Amasra; doğal güzellikleri, bakir koyları, tarihi yapıları, plajları ve balık ağırlıklı mutfağıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte ilçede yaz sezonu hareketliliği belirgin şekilde arttı.

Turist akınına uğradı! Nüfusunun 16 katını ağırladı 1

TURİST YOĞUNLUĞU İLÇE NÜFUSUNUN 16 KATINA ULAŞTI

Bayram dönemlerinde olduğu gibi yaz sezonunun başlamasıyla da yoğunluk yaşayan Amasra'da otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara yükselirken, pansiyonlar ise tamamen doldu. Son üç günde günübirlik ziyaretçilerle birlikte ilçeye 25 bin araç giriş yaparken, 100 binin üzerinde kişi Amasra'yı ziyaret etti.

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde nüfusunun yaklaşık 16 katı ziyaretçiyi ağırlayan ilçede tarihi sokaklar, plajlar ve otoparklar tamamen doldu.

Turist akınına uğradı! Nüfusunun 16 katını ağırladı 2

FİYAT-PERFORMANS AVANTAJI ETKİLİ OLDU

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, yaşanan yoğunlukta son dönemde bölgenin tanıtımı için yürütülen çalışmaların ve ilçenin uygun fiyatlı turizm destinasyonları arasında gösterilmesinin önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye genelinde yapılan fiyat-performans araştırmalarında Amasra'nın en uygun turizm destinasyonları arasında üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Saylam, "Amasra'da sezonu açtık. Otellerde doluluk oranı yüzde 80-90'lara ulaştı. Pansiyonların ise nerdeyse tamamı doldu. Fiyatlarımız uygun. Özellikle Ankara, Zonguldak, Bolu, Eskişehir olmak üzere çevremizdeki illerin çoğu bölgemizi tercih ediyorlar. Dün aldığımız bilgilere göre cumartesi günü için 21 bin araç giriş ve çıkışı olmuş ilçemize. Otoparklar da doldu ama kimseyi geri göndermedik. Kurumların da desteğiyle inşallah bu sene çok güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.

Turist akınına uğradı! Nüfusunun 16 katını ağırladı 3

GURBETÇİLERLE HAREKETLİLİĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

Hafta içinde gurbetçi ziyaretlerinin de başlamasıyla ilçedeki hareketliliğin daha da artmasının beklendiğini söyleyen Saylam, "Son 3-4 gündür gurbetçiler de gelmeye başladı. Onların gelişi ile de hareketliliğin daha da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasra Turizm turist
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