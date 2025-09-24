FİNANS

Turizm devleri denetime takıldı! 30 firmaya ceza yağdı

Turizm sektörü yaz tatili denetimlerine takıldı. Haksız uygulamalar ve yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tüketici mağduriyetine neden olan turizm işletmelerine yaz döneminde yaklaşık 138,1 milyon lira idari para cezası kesildi.

Yaz tatilinde turizm sektörü denetime takıldı. Haksız uygulamalar ve yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tüketici mağduriyetine neden olan turizm işletmelerine yaz döneminde yaklaşık 138,1 milyon lira idari para cezası kesildi.

32 FİRMA DENETLENDİ!

Ticaret Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre ekipler, tüketici mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yaz dönemi boyunca turizm sektörünü yakından takip etti.

Bu dönemde, tatil amaçlı sözleşmeler nedeniyle 32 firma denetlendi. Söz konusu firmalardan 22'si paket tur, 10'u da devre mülk sözleşmeleri nedeniyle denetime tabi tutuldu. Bu kapsamda 11 firma hakkında Bakanlık müfettişlerince düzenlenen 8 soruşturma raporu, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Bakanlık ekiplerince, paket tur sözleşmeleri kapsamında aykırılık tespit edilen 21 firma hakkında yaklaşık 31 milyon lira, devre tatil sözleşmeleri kapsamında aykırılık tespit edilen 9 firma hakkında da yaklaşık 102 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Böylece, 30 firmaya 133 milyon lira ceza kesildi.

CAYMA HAKKININ KULLANILMASINDA SORUN YAŞANDI

Bu dönemde tatil sözleşmelerine ilişkin tüketici şikayetlerinin, cayma hakkının kullandırılmaması, cayma hakkı kullanılmasına rağmen bedel iadesi yapılmaması veya bedelin kesinti yapılarak iade edilmesi gibi hususlarda yoğunlaştığı görüldü.

Paket tur satın alan tüketiciler de yaptıkları sözleşme fesihlerinde ya da firmalar tarafından yapılan iptallerde tur bedelini yasal süresi içinde alamama, paket turların başlamasına birkaç gün kala katılımcı sayısının yeterli sayıya ulaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi gibi sorunlar yaşadı.

REKLAM KURULU YANILTICI TURİZM TANITIMLARINI İNCELEDİ!

Reklam Kurulu da sektördeki reklam ve tanıtımları mercek altına alarak turizm sektörüne ilişkin 24 dosyayı inceledi. Bu incelemeler, otel, pansiyon gibi turizm işletmeleri, seyahat acenteleri, aracı hizmet sağlayıcı niteliğindeki çevrim içi platformlar, hava yolu firmaları ve araç kiralama şirketlerinde yoğunlaştı.

SÖZ KONUSU DOSYALARIN 21'İ YAPTIRIMA TABİ TUTULDU!

Bu dosyaların 8'i için idari para cezası ve durdurma cezası, 10'u için durdurma cezası, 3'ü için ise erişim engeli kararı uygulandı. Kurulun, turizm sektörüne uyguladığı idari para cezasının tutarı 5 milyon 77 bin 455 liraya ulaştı.

Reklam Kurulu gündemine gelen aykırılıklarda, herhangi bir işletme olmamasına karşın tüketicilere turizm hizmetleri sağlanıyor algısı ile yanıltıcı tanıtımlarda bulunulması, seyahat acentelerinin tanıtımlarında yer alan vaatlerin yerine getirilmemesi, kurasız hac gibi hukuka uygun olmayan faaliyetlere ilişkin yanıltıcı tanıtımlar yapılması öne çıktı.

Böylece, haksız uygulamalar ve yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tüketici mağduriyetine neden olan turizm işletmelerine yaz döneminde yaklaşık 138,1 milyon lira idari para cezası kesildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

