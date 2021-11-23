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Turizmde hedef yeni pazarlar

23.11.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın turizmden aldığı payı arttırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, tanıtım çalışmalarına yeni bir destinasyon ekledi. Yunanistan’ın Selanik şehrinde 36. kez düzenlenen Philoexnia turizm fuarına katılan Bursa heyeti, yeni pazarlar oluşturmak Bursa’yı Selanik’te tanıttı.

Turizmde hedef yeni pazarlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş’ın katılım sağladığı fuarda Yenişehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi temsilcileri de yer aldı. Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen fuar, tanıtım ve işbirliği toplantılarına katılım sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Yunanistan’daki fuar kapsamında ülke ve bölgelerini tanıtan çeşitli Büyükelçiliker, ticaret odaları, turizm şirketleri ve farklı statüde hizmet veren birlikler ile görüştü. Bu görüşmeler kapsamında farklı turizm şirketlerinin oluşturdukları destinasyonlarda Bursa’nın da yer alması adına yapılan tanıtım çalışmalarında 2022 yılı için çeşitli anlaşmalar yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, fuar kapsamında düzenlenen sunum programında Bursa’yı anlattı. Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan ile heyetinin de yer aldığı sunum programında Bursa’nın turizm değerleri ve sahip olduğu avantajları Baştürk tarafından anlatıldı.

HEDEF ŞİRKETLERİ BURSA'DA BULUŞTURMAK

Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, Bursa heyetini konsolosluk binasında kabul etti. Bursa heyeti, Başkonsolos Ceylan ile Yunanistan’da Türkiye turu oluşturmak adına hizmet veren turizm şirketlerini Bursa’da misafir ederek yerel turizm şirketleri ile ikili anlaşmalar yapmak adına çeşitli görüşmelerde bulundu. Aynı zamanda sosyal medya fenomenleri tarafından yapılacak olan çeşitli tanıtım çalışmalarını gündeme getiren Bursa heyeti, Başkonsolos Ceylan’ın bu konuda desteğini talep etti.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, Bursa’nın geleceğini turizm faaliyetleri adına şekillendirmek için vizyon oluşturan ve bu doğrultuda hedeflerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş adına Başkonsolos Ceylan’a teşekkür etti. (İHA)

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Bursa
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