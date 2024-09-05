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Turizmde 'her şey dahil otel'e veda zamanı! 50 milyar lirayı aşmıştı: Köklü değişiklik yapılacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.09.2024 08:27
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Otel kültüründe köklü değişiklik geliyor. Gelecek 4 yıl içerisinde kademeli olarak hayata geçirilecek. Her şey dahil konseptli otellerin gıda israfı 50 milyar lirayı aşmıştı. Turistin otel dışına çıkmasını sağlayacak uygulamanın rekabeti de artırması bekleniyor.

Turizmde 'her şey dahil otel'e veda zamanı! 50 milyar lirayı aşmıştı: Köklü değişiklik yapılacak

Dünyanın en çok turist çeken dördüncü ülkesi olan Türkiye, 2028’deki 80 milyon nitelikli turist hedefine ulaşmak için ‘her şey dâhil’ sisteminden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlanıyor.

Her şey dâhil konseptli otellerden turisti çıkarmak için sezon başında gece müzeciliğini başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde gastronomi, kültür ve sağlık turizmine ağırlık verecek. Yeni dönemin parolasının “Her şeyiyle Türkiye” olduğunu belirten Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi Mustafa Korkutata, her şey dâhil sisteminin gıda israfına yol açtığını söyledi.

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YUNANİSTAN’A ATIF YAPTI, ‘REKABETİN ÖNÜ AÇILACAK’

Türkiye Gazetesi’nin haberinde, yeni dönemde turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezî yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin iş birliğine gidebileceğini ifade eden Korkutata, “Bu yöntemle, turistler akşamları otelden dışarı çıkarılarak şehir merkezlerinde gezdirildikten sonra anlaşmalı restoranlara yemeğe götürülecek. Bu yöntemle esnafın iş yapması sağlanacağı gibi, daha iyi kazanacak olan esnafın komşu Yunanistan ile de fiyat olarak rekabet etmesinin önü açılacak” dedi.

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OTEL KAYNAKLI GIDA İSRAFI 50 MİLYAR LİRA

Her şey dâhil sisteminin “tüketim terörüne” dönüştüğüne ve bunun Türkiye’nin sıfır atık politikası ile uyuşmadığına dikkat çeken Korkutata, bu sistemin uygulandığı tesis sayısının kademeli olarak azaltılacağını dile getirdi.

Korkutata dünyada her yıl 25 bin kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini, yıllık 750 milyon insanın gıdaya erişemediği için gıda yetersizliğinden dolayı hastanelik olduğunu aktardı. Türkiye’de bir yandan her şey dâhil konseptinin getirdiği satış pazarlama ile açık büfedeki yiyecek seçeneğini 200 çeşitten 300 çeşide çıkarmaya çalışan işletmeler olduğunu söyleyen Mustafa Korkutata, “Yapılan ölçümlerde bu otellerde tabaktan dönen yiyecek oranının yüzde 65’lere ulaştığı görülüyor. Günlük kişi başı 220-400 gram arası gıda çöpe atılıyor. Yani yapılan hesaplamalar, bu otellerden kaynaklı gıda israfının yıllık 50 milyar liraya ulaştığını gösteriyor” diye konuştu.

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turist otel
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