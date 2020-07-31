FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. "Turizmin başkenti" Antalya'da bayram hareketliliği başladı

"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram hareketliliği başladı

TURİZM HABERLERİ  | 31.07.2020 13:21 | Son Güncelleme

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'daki tesislerde, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik başladı.

"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram hareketliliği başladı

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, Güvenli Turizm Sertifikası alan tesisler, misafirlerini kabul ediyor.

Haziranda iç pazarla başlayan turizm sezonu, İngiltere, Ukrayna, Kazakistan başta olmak üzere uçuşların başladığı farklı ülkelerden gelen turistlerle devam ediyor.

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleri, antik kentleri ve tarihi yapısıyla ön plana çıkan kentte, misafirlere sağlıklı turizm hizmeti sunuluyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının liderliğinde, yoğun çabalarla güvenli turizm sertifikasyonunu oluşturduklarını söyledi.

Sertifikasyonu alan tesislerin açıldığını anlatan Yağcı, 130'a yakın kriterle misafire güvenli tatil hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Yağcı, maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere önemli tedbirler alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tatilciler gönül rahatlığıyla tatillerini yapabiliyor. İç turizmden sonra, Ukrayna, Beyaz Rusya, İngiltere, Sırbistan ile devam eden bir dış turizm hareketliliğimiz var. Buradan misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Bunun özellikle Rusya, Almanya ve AB ülkeleriyle devam edeceğini ümit ediyoruz."

Önceliklerinin sağlıklı turizm hizmeti sunmak olduğuna işaret eden Yağcı, "Hayatın normal akışında tüm önlemleri alarak, güvenli tatil imkanı sağlıyoruz. Temmuz itibarıyla iç turizmde hareketlilik başlamıştı, Kurban Bayramı ile hareketliliğin daha da artığını görüyoruz." dedi.

'BAYRAM SONRASI TALEPLER VAR'

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin kalite müdürü Asuman Koçoğlu, hazirandan itibaren tesislerinin açık olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı için talep olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Doluluk oranlarımız her gün artıyor. Bayram yoğunluğumuz yüzde 80'lere ulaştı. Bayram sonrası için de talepler var." ifadelerini kullandı.

Bir otelin genel müdürü Zafer Alkaya, tüm güvenlik ve hijyen önlemlerini alarak, misafirlere konforlu tatil imkanı sunduklarını kaydetti.

Antalya ve Belek bölgesinin yabancı turist anlamında Türkiye'nin en önemli merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Alkaya, "Ağustosta yüzde 30'u iç pazardan, yüzde 35'i Ukrayna ve Rusya, yüzde 20'si İngiltere ve yüzde 15'i Romanya, Arnavutluk, Moldova gibi ülkelerden misafir ağırlayacağız." diye konuştu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Koronavirüs sonrası talep patladı! Fiyatlar iki katına çıktıKoronavirüs sonrası talep patladı! Fiyatlar iki katına çıktı
SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Araç sahipleri dikkat: O ödemenin bugün son günü!

Araç sahipleri dikkat: O ödemenin bugün son günü!

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay daha uzatıldı

Altının yükselişi bayramda da devam ediyor!

Altının yükselişi bayramda da devam ediyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Rus güzeller bu yaz gelmeyebilir!

Rus güzeller bu yaz gelmeyebilir!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turizmcilerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı

Alman turizmcilerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı

Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun' uyarısı

Vatandaşa önemli uyarı: Gece satın almayın

Koronavirüs sonrası günlük yazlık kiraları iki katına çıktı

Koronavirüs sonrası talep patladı! Fiyatlar iki katına çıktı

Ayvalık'ta otel el değiştirdi, müşteriler kapıda kaldı

Haberi alan telefonuna sarıldı! Müşteriler büyük şok yaşadı

Turizmciler Jolly Tur'un turizim sohbetinde buluştu

Turizmciler Jolly Tur'un turizim sohbetinde buluştu

Dünya turizmi bu yıl yüzde 30 küçülecek

Dünya turizmi bu yıl yüzde 30 küçülecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.