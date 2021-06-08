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  4. TÜRSAB Başkanı açıkladı! Aşı olanlar ne zaman yurt dışına çıkabilecek?

TÜRSAB Başkanı açıkladı! Aşı olanlar ne zaman yurt dışına çıkabilecek?

08.06.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, aşı olanlara ilişkin olarak yurt dışında seyahat serbestisi gelebileceğini ancak bunun için Temmuz ayının beklenmesi gerektiğini söyledi.

TÜRSAB Başkanı açıkladı! Aşı olanlar ne zaman yurt dışına çıkabilecek?

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya yurt dışına tatil programı yapacak olanlara ilişkin Temmuz ayını beklemelerini faydalı olacağına dikkat çekti.

Bağlıkaya CNN Türk canlı yayınında "Yurt dışı tatilin koşulları Temmuz'da belli olacak. Biz vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini Temmuz'a kadar ertelemelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşların beklemelerinde fayda var. Karışıklık var. Ülkeler bazında gerçekten uygulamalar değişiyor. AB'deki standartlar da birbirinden farklı olacak. Almanya'nın kabul ettiğini Fransa kabul etmiyor. Aşır sertifikası dijital aşı bilgilerini içeren ne zaman aşı olduğunuzu gösteren bir sertifika. Yunanistan büyük ihtimalle iki aşı olan vatandaştan PCR testi istemeyecek. İki doz aşı yaptıranın seyahat serbestisi olacak gibi görünüyor." dedi.

HAZİRAN AYINDA FİYATLAR UYGUN

Yurt içinde rezervasyonlar şu anda yükselmiş vaziyette. Haziran ayı için fiyatlar da otellerde çok uygun. Temmuz'da yurt dışından turist beklendiği için fiyatlar 3'e 4'e katlanıyor. İmkanı olanların Haziran'da tatile çıkmaları faydalı. Haziran ayı fırsat ayı. 300-500 lira gecelik fiyatlar olur.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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