Ünlü tatil bölgesinde yasaklar geldi! Yüzde 13'e düşünce... Sıkıntı derinleşiyor

Barajda su seviyesi yüzde 13’e düşmesiyle ünlü tatil bölgesi Çeşme'de belediyeden sert tedbirler geldi. Çeşme Belediye Meclisi’nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem konut hem de işyerlerini kapsıyor. Belediye, yaptığı "Önemli Bilgilendirme" başlıklı duyuruda vatandaşlara su kullanımında azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelere yer verildi:
"Çeşme Belediye Meclisi’nin 05.05.2025 tarihli ve 2025/5-60 sayılı kararı doğrultusunda, Çeşme Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ne "Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında" aşağıdaki maddeler eklenmiştir:
Tüm bu kurallara titizlikle uyulması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur". (İHA)
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