FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Ünlü tatil bölgesinde yasaklar geldi! Yüzde 13'e düşünce... Sıkıntı derinleşiyor

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de yaşanan su sıkıntısı giderek derinleşiyor. Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 13’e kadar düşmesi üzerine Çeşme Belediyesi, su tasarrufuna yönelik kapsamlı yasaklama kararları aldı.

Ünlü tatil bölgesinde yasaklar geldi! Yüzde 13'e düşünce... Sıkıntı derinleşiyor

Barajda su seviyesi yüzde 13’e düşmesiyle ünlü tatil bölgesi Çeşme'de belediyeden sert tedbirler geldi. Çeşme Belediye Meclisi’nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem konut hem de işyerlerini kapsıyor. Belediye, yaptığı "Önemli Bilgilendirme" başlıklı duyuruda vatandaşlara su kullanımında azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelere yer verildi:

AW467634_01

"Çeşme Belediye Meclisi’nin 05.05.2025 tarihli ve 2025/5-60 sayılı kararı doğrultusunda, Çeşme Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ne "Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında" aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

  1. İşyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır.
  2. Faaliyet konusu araç yıkama olmayan işyeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır.
  3. Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan işyerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır.
  4. İşyeri ve konutlarda bahçe sulamasının yasak olduğu saatler aşağıda belirtilmiştir:
    • 1 Ekim - 30 Nisan tarihleri arası sabah 10.00 ile akşamüzeri 16.00 arası
    • 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arası sabah 08.00 ile akşamüzeri 18.00 arası
    Yukarıda belirtilen saatler dışında sulama yapılmasına izin verilmektedir.

AW467634_02

Tüm bu kurallara titizlikle uyulması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur". (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tapuda yeni dönem! Detayları açıkladı, saniyeler içinde olacak... Yatırım yapacaklar dikkatTapuda yeni dönem! Detayları açıkladı, saniyeler içinde olacak... Yatırım yapacaklar dikkat
Bakan Işıkhan'dan "İŞKUR Bana Uygun İşler" sistemine ilişkin açıklama! Bakan Işıkhan'dan "İŞKUR Bana Uygun İşler" sistemine ilişkin açıklama!

Anahtar Kelimeler:
Turizm Çeşme Belediyesi tatil çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarihi zafer sonrası Paris sokakları savaş alanına döndü

Tarihi zafer sonrası Paris sokakları savaş alanına döndü

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Schengen vize engeli ile rotayı Türkiye'ye çevirdiler!

Schengen vize engeli ile rotayı Türkiye'ye çevirdiler!

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Maliye'nin radarına girdiler!

Maliye'nin radarına girdiler!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.