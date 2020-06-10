FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Villa tipi otellere 'Kovid-19' ilgisi

Villa tipi otellere 'Kovid-19' ilgisi

TURİZM HABERLERİ  | 10.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda tatilci, kalabalık oteller yerine villa tipi yapıları bulunan turistik tesislere yöneliyor.

Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, normalleşme süreciyle hareketlilik başladı. Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehbere uygun tedbirleri hayata geçiren tesislere ilk olarak iç pazardan talep gelirken, haziranın sonundan itibaren de yurt dışı rezervasyonları alınmaya başlandı.

Önceki yıllarda otellerin yıldız sayısına, denize yakınlığına, havuz büyüklüğüne bakan tatilcilerin parametresine bu yıl salgın nedeniyle "koronavirüs tedbirleri" de girdi.

Bunların sonucunda geniş alana kurulu tesisler ile villa tipi hizmet veren otellere taleplerde, "doğal sosyal mesafe imkanı" sağlamasından dolayı artış oldu.

'VİLLA TİPİ OTELLER AVANTAJLI'

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, AA muhabirine, tatil yapmak isteyenlerin salgın nedeniyle kaygılarının bulunduğunu söyledi.

Aylardır evlerinde korunan vatandaşların tatile geldiğinde de aynı korunmayı beklediğine işaret eden Gençtürk, bu kapsamda yeni yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Tüm sosyal alanları, sosyal mesafeye uyulacak şekilde düzenlediklerine değinen Gençtürk, önlemlerle, tatilcilerin evde geçirdikleri sıkıcı günlerini, rahat şekilde atlatacağını düşündüklerini ifade etti.

Turizm tercihlerinde de salgın nedeniyle değişikler olduğunu anlatan Gençtürk, "Ana blok bina oteller bu konuda bu sene sıkıntı yaşayacaktır. Belki sahillerde bunu sağlayabilirler ama restoran ve sosyal alanlarda bunu sağlamak çok zor. Villa konseptli otellerin en büyük avantajı geniş alana yayılmış olması. Bu sene bu oteller avantajını yaşayacak." dedi.

Yeni sezona 1 Temmuz'da başlayacaklarını belirten Gençtürk, personel eğitimleri de dahil "yeni normal"de son hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.

'OTELLERDE 'KORONAVİRÜS ZAMMI' YOK

Kovid-19 tedbirleri kapsamında otel girişine 62 noktadan vücut ısısı ölçen cihaz yerleştireceklerini bildiren Gençtürk, otele giren herkesin bu cihazdan geçeceğini dile getirdi.

Tedbirler kapsamında belli sayıda müşteri kabul şartı getirildiğini, bunun da bazı otellerde kapasite sınırlaması anlamına geldiğini belirten Gençtürk, "Buradan bazı fırsatçılar kar adına fiyatlara zam yapacaktır. Biz aldığımız karar neticesinde, 2019 Kasım'da belirlediğimiz fiyatlarla devam edeceğiz. Şu anda yüzde 35 doluluğa ulaştık. Rezervasyonlarımız gelmeye başladı. Yasak kalktığı andan itibaren ciddi anlamda telefonlar çalmaya başladı." ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK GRUBU TURİZM YATIRIMLARINA DEVAM EDECEK

Grup olarak turizme yeni girdiklerini ve Seferihisar Sığacık'taki tesislerinin ilk yatırımları olduğunu anlatan Gençtürk, şunları kaydetti:

"Otel, 128 dönüm üzerinde yer alıyor. 3 koyumuz var, 2'si aktif. Biri kadınlara özel. Türkiye'de tek doğal korunaklı, hiç kimsenin dışarıdan göremeyeceği bir plaj. Buraya çok ciddi yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda 155 odamız var. 300 odayı hedefledik. Bu yıl da yeni alanları hizmete açıyoruz. Grubumuzun turizm yatırımları farklı lokasyonlarda da devam edecek. Sektörde olmaktan mutluyuz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...
Burada bir gece kalmanın bedeli 76 bin TLBurada bir gece kalmanın bedeli 76 bin TL
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılabilecek

Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstihdam kalkanı' dedi ve müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstihdam kalkanı' dedi ve müjdeyi duyurdu

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Dolarda kritik seviye! İşte ilk rakamlar

Dolarda kritik seviye! İşte ilk rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kapalı olan oteller 2020 sezonuna hazır

Kapalı olan oteller 2020 sezonuna hazır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bakan Ersoy'dan Çinli turistler hakkında açıklama

Bakan Ersoy'dan Çinli turistler hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lüks villada mesafeli tatilin geceliği 10 bin euro

Burada bir gece kalmanın bedeli 76 bin TL

Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerdeki 'mini kulüpler ve kreşlere' ilişkin yeni karar

Tatile gidecekler dikkat! Otellerle ilgili yeni karar

Turizm sektörü tatil kredisinden memnun

Turizm sektörü tatil kredisinden memnun

Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor

Türkiye'yi seçtiler

Antalya’da kapalı olan oteller 2020 sezonuna hazır

Kapalı olan oteller 2020 sezonuna hazır

4 otobüs firması 4 Haziran'da seferlere başlıyor

Otobüs seferleri yeniden başlıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.