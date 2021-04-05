Zökün Gölü’ndeki Yüzen Adalar için yeni gelişme! Turizme kazandırılacak

Erzurum’un Tortum ilçesi Zökün Gölü’ndeki 6 yüzen ada, turizme kazandırılacak. Yüzen adaları ziyarete gelecekler için kompleks bir tesis yapılması amacıyla çalışmalara başlandı.

YÜZEN ADALAR TURİZME KATILACAK

Kent merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü’nde bulunan yüzen adaların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesi’nin ortaklaşa yapacağı çalışmayla yüzen adaların ülke ve kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Yüzen adalara giden yol düzenlenirken, hazırlanan projeyle bölgeye restoran, seyir terası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje kapsamında kurulacak tesis sayesinde yerli ve yabancı turistlere yüzen adaları görebilecekleri, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve keyifle zaman geçirebilecekleri sosyal bir alan sağlanmış olacak. Restoranda satışı yapılacak ürünlerin satın alımı için yerel üreticilere öncelik verilecek ve bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlanırken yöresel ürünler de tanıtılacak.