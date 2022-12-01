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Vadeye kadar getiri nedir? Vadeye kadar getiri hesaplama nasıl yapılır?

28.11.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi ve finans alanlarında kullanılan ifadelerden biri de vadeye kadar getiri ifadesidir. Vadeye kadar getiri, tahvillerin ya da herhangi bir sabit gelirli menkul değerin anapara ve faiz ödemelerinin bugün baz alınarak belirlenen değerini tahvilin piyasadaki değerine göre eşitleyen indirim oranıdır. Kuponlu ve kuponsuz olmak üzere iki türü olan vadeye kadar getiri hesaplama işlemi nedir ve nasıl yapılır?

Vadeye kadar getiri nedir? Vadeye kadar getiri hesaplama nasıl yapılır?

Vadeye kadar getiri bir ölçüm tekniğidir. Eldeki sabit gelirli menkul değerlerin elde tutulduğu sürece sağladığı geliri ölçmek için kullanılır. Farklı finans ürünlerinin değerlerini doğru şekilde hesaplanması adına en sık tercih edilen ölçüm tekniği vadeye kadar getiri tekniğidir.

Vadeye kadar getiri nedir?

Her türlü sabit gelir sağlayan menkul değerin, ağırlıklı olarak tahvil ve bonoların, önceden belirlenmiş olan vade tarihlerine kadar elde tutuldukları zamanlar için nakit akışlarında iç gelir sağlanır. Bu gelirin ölçüsü olarak vadeye kadar getiri ifadesi kullanılır.

Vadeye kadar getiri hesaplama nasıl yapılır?

Sabit gelirli menkul değerlerin vade tarihine kadar kazandıracağı gelirler vadeye kadar getiri formülü ile hesaplanır. Menkul değerlerin kuponlu ve kuponsuz olmak üzere iki türü bulunur. Kuponlu menkul değerin vadeye kadar getiri oranı iç verim adı ile de bilinir. Tüm ara dönemler için anapara ve faiz getirisinin toplamı aynı faiz oranından yatırılır. Kuponsuz olan menkul değerin vadeye kadar getiri oranı ise vade süresi geldiği zaman ödenecek olan tutarın o günkü değerini bulmak için kullanılan getiri oranı şeklinde hesaplanır.

Tahvilin türüne göre vadeye kadar getiri oranı da değişiklik gösterir. Örnek olarak kupon oranı vadeye kadar getiri oranından küçükse o tahvil iskontolu demektir. Vade tarihindeki tahvil değeri ise piyasanın koşullarına göre değişebilir.

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