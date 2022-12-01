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Valör nedir?

28.11.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para piyasalarında kullanılan birçok terim ve ifade bulunur. Bu terimlerden biri de valördür. Fransızca kökenli olan valör kelimesi değer kavramının karşılığıdır. Finans alanında ise değer tarihi olarak ifade edilir. Paranın üzerindeki faizin işlemeye başladığı tarih anlamında kullanılır. Faiz hesaplama işlemlerinde kullanılan bir ifadedir. Faiz hesaplama işlemlerinde başlangıç kabul edilen tarih valör olarak adlandırılır.

Valör nedir?

İşleme koyulan bir ürünün kıymet kazanacağı tarihi belirtmek için valör ifadesi kullanılır. Aynı şekilde para için de kullanılan bir ifadedir. Mevduat hesaplarındaki faizin işlemeye başladığı günü ifade eder.

Valör nedir?

Bir finans işleminin yapıldığı tarih ile o işlemin gerçekleştiği tarih arasındaki fark valör terimi ile ifade edilir. O işlemin fiilen gerçekleştirildiği tarihi gösterir. Eğer bir hesaba para yatırılırsa o para üzerinde işlemeye başlayan faiz tarihi valör tarihidir. Paranın yatırıldığı bankadaki faiz oranlarının yüksekliğine göre valör tarihlerinde değişiklik görülebilir. Örnek olarak faiz iki ya da üç gün valörlü olarak başlatılabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda valör, "spot valör" olarak adlandırılır.

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