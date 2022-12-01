İşleme koyulan bir ürünün kıymet kazanacağı tarihi belirtmek için valör ifadesi kullanılır. Aynı şekilde para için de kullanılan bir ifadedir. Mevduat hesaplarındaki faizin işlemeye başladığı günü ifade eder.

Valör nedir?

Bir finans işleminin yapıldığı tarih ile o işlemin gerçekleştiği tarih arasındaki fark valör terimi ile ifade edilir. O işlemin fiilen gerçekleştirildiği tarihi gösterir. Eğer bir hesaba para yatırılırsa o para üzerinde işlemeye başlayan faiz tarihi valör tarihidir. Paranın yatırıldığı bankadaki faiz oranlarının yüksekliğine göre valör tarihlerinde değişiklik görülebilir. Örnek olarak faiz iki ya da üç gün valörlü olarak başlatılabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda valör, "spot valör" olarak adlandırılır.



