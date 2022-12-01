Yabancı para net genel pozisyonu İngilizce olan "Foreign Currency Net Position" ifadesinden gelir. Oranı, borçlardan arındırılmış olan anapara tutarına bölünerek hesaplanır. Bu hesaplamada Bankaların Özkaynakları Hakkında Yönetmelik maddeleri baz alınır.

Yabancı para net genel pozisyonu nedir?

Yabancı ülkelerin para birimlerinin varlıkları toplanarak bu para birimlerinin yükümlülüklerinin toplamı karşılaştırılır. Ortaya çıkan rakamlar Türk lirası ile arasındaki farkı ifade eder. Net yabancı para pozisyonunu hesaplamak için firmaların yabancı para birimleri cinsinden yükümlülükleri ve varlıklarının farkı oranlanır. Kısa vadedeki net döviz pozisyonları da vadesi bir yıldan daha kısa olan toplam döviz yükümlülüklerinin ve varlıklarının farkıdır.



