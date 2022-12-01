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Yeniden yapılandırma nedir?

28.11.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans ve ekonomi alanlarında bazı ifadeler vardır ve yeniden yapılanma ifadesi de bunlardan biridir. İşletmeler arasında bulunan rekabetin şartlarına bağlı olarak ya da işletmelerin etkinlikleri devam ederken oluşan aksilikleri gidermek amacı ile firmalar tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler yeniden yapılandırmalardır. Ticari olarak yapılan finansla yeniden yapılandırmalar hızlı ve keskin bir stratejik değişiklik gerektirir.

Yeniden yapılandırma nedir?

Firmalar olası zararlardan korunmak, var olan sıkıntılarını gidermek gibi amaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmaya giderler. Yeniden yapılandırma uygulaması için finans sağlamak adına bankalardan kredi almayı tercih edebilmeleri mümkündür.

Yeniden yapılandırma nedir?

Firmanın bağlı olduğu ilgili mevzuat, kendine ait iç kural ve tükenmiş olan finans kaynaklarının bitirilmesi ile birlikte nakit para akışı sağlanmasını ve yönetilmesini amaçlayan bir uygulamadır. İngilizcedeki "Restructuring" kelimesinden gelen yeniden yapılandırma ifadesi farklı nakit para akışı düzenlemelerini içeren tüm etkinliklere verilen bir isimdir. Finans piyasası alt yapısı olan bir kurumun, katılımcı ya da iş, operasyonel ya da diğer yapısal eksiklikler gibi farklı sebeplerle gerçekleşen ve normal mekanizmaların kullanılması hâlinde bile düzelmeyen herhangi bir kayıp, nakit para akışı, sermaye yetersizliği gibi problemlerin çözülmesini hedefler.

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Yapılandırma yeniden yapılandırma

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