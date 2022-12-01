Yeniden yapılandırma nedir?

Firmalar olası zararlardan korunmak, var olan sıkıntılarını gidermek gibi amaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmaya giderler. Yeniden yapılandırma uygulaması için finans sağlamak adına bankalardan kredi almayı tercih edebilmeleri mümkündür.

Firmanın bağlı olduğu ilgili mevzuat, kendine ait iç kural ve tükenmiş olan finans kaynaklarının bitirilmesi ile birlikte nakit para akışı sağlanmasını ve yönetilmesini amaçlayan bir uygulamadır. İngilizcedeki "Restructuring" kelimesinden gelen yeniden yapılandırma ifadesi farklı nakit para akışı düzenlemelerini içeren tüm etkinliklere verilen bir isimdir. Finans piyasası alt yapısı olan bir kurumun, katılımcı ya da iş, operasyonel ya da diğer yapısal eksiklikler gibi farklı sebeplerle gerçekleşen ve normal mekanizmaların kullanılması hâlinde bile düzelmeyen herhangi bir kayıp, nakit para akışı, sermaye yetersizliği gibi problemlerin çözülmesini hedefler.



