2 Mayıs altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarının son günlerde yaşadığı dalgalanmaların ardından, çeyrek altın 397 TL’den alıcı, 405 TL’den satıcı buldu. Özellikle düğün mevsiminin gelmesi ile beraber hediyelik altın alacak olan vatandaşlar günü ilk saatlerinden itibaren gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak edip sorgulamaya başladı. Peki, Altın fiyatları günü nasıl kapattı? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları.

Altın alım satımı yapan yatırımcılar için bu günler değişik geçiyor. Saniyeler içinde değişim gösteren gram altın fiyatları oldukça dikkat çekiyor. 30 Nisan 2019 günü piyasa kapanmadan önce Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı %0,28 azalışla 245,70 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 400,00 TL, Cumhuriyet altını 1.639,00 TL’den satıldı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre %0,28 azaldı ve 245,70 TL oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da altın çeşitlerinin işlem fiyatları şöyle oldu:

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Salı Günü alış 246,20 TL, satış 246,40 TL ve Çarşamba günü alış 245,50 TL ve satış 245,70 TL.

Cumhuriyet Ata Lira Salı günü alış 1.622,00 TL ve satış 1.643,00 TL, Çarşamba günü alış 1.618,00 TL ve satış 1.639,00 TL.

22 Ayar Bilezik (Gr.) Salı günü alış 224,50 TL ve satış 228,50 TL, Çarşamba günü alış 224,00 TL ve satış 228,00 TL.

TL (Tam) Ziynet Salı günü alış 1.585,00 TL ve satış 1.605,00 TL, Çarşamba günü alış 1.581,00 TL ve satış 1.601,00 TL oldu.

Yarım Ziynet Salı günü alış 793,00 TL, satış 803,00 TL ve Çarşamba günü alış 791,00 TL ve satış 801,00 TL.

Çeyrek Ziynet Salı günü alış 397,00 TL, satış 402,00 TL ve Çarşamba günü alış 395,00 TL ve satış 400,00 TL üzerinden işlem gördü.

FED’in faiz oranları ile ilgili açıklamanın beklendiği gün boyunca altın dalgalı hareketine devam etti. Salı günü yeniden yükselişe geçen altının bu kadar ilgi çekmesinin nedeni, Dolar’ın bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi oldu. ABD’de CB tüketici güveni endeksi Nisan ayında 129.2 ile 126.0 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. 2.el konut satışları ise Mart ayında %3,8’lik bir artış gösterdi. Gelen verilerin olumlu olmasına rağmen Dolar endeksindeki düşüş dün de sürdü. Dün ayrıca Ons altın da yükselişini devam ettirdi. Ons altın, hareketini gün içerisinde 1286 seviyesine kadar sürdürdü.