22 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar? Altın piyasası yeni haftaya nasıl başlıyor?

Önceki haftayı yükselişle kapatan ve 15 Nisan pazartesi günü de piyasalara yükselişle giriş yapan altında, 15 Nisan itibarı ile düşüşler dikkat çekti. 15 Nisan Pazartesi günü 240 sınırını yukarı yönle keserek 240,2400 TL ile işlem gören gram altının gün içinde aldığı en düşük rakam 238,8690 TL iken en yüksek 241,3510 TL sınırını gördü.
16 Nisan itibarı ile düşüşüne devam eden altında günlük işlem 236,65 TL’den oldu. Gün içinde 235,0390 TL’yi gören altın, yukarı doğru da 240,6 TL sınırından işlem gördü. 17 Nisan Çarşamba günü altının, hafta içi en düşük rakamdan işlem gördüğü gündü. 235,4470 TL’den işlem gören gram altın, en düşük 234,1650 TL, en yüksek ise 237,7760 TL değerinde idi. 17 Nisan’dan sonra yükselişe geçti ve 18 Nisan Perşembe günü 237,8390 TL’den işlem gördü. Bu gün içinde aldığı en düşük değer 234,8220 TL, en yüksek değer de 240,0330 TL oldu. 19 Nisan Cuma gününe girildiğinde altında yükseliş devam etti ancak yükselme eğimi önceki günkü kadar sert olmadı. 19 Nisan Cuma günü altın, 238,3310 TL’den işlem gördü. Gün içinde en düşük 237,4690 TL, en yüksek 239,3850 TL olarak işlem gördü. Altının, ufak dalgalanmalı hareketini devam ettirdiği dikkat çekiyor. Saat 00:40 itibarı ile 238 sınırını aşağı doğru kesen altında,
22 Nisan Pazartesi piyasaların açılması ile rakamlar şöyle oldu:
-Altın (TL/GR) Alış X TL, Satış X TL
-22 Ayar Bilezik Alış X TL, Satış X TL
-Altın (ONS) Alış X TL, Satış X TL
-Altın ($/kg) Alış X TL, Satış X TL
-Altın (Euro/kg) Alış X TL, Satış X TL
-Cumhuriyet Altını Alış X TL, Satış X TL
-Yarım Altın Alış X TL, Satış X TL
-Çeyrek Altın Alış X TL, Satış X TL
-Reşat Altını Alış X TL, Satış X TL
-Kulplu Reşat Altını Alış X TL, Satış X TL
-22 Ayar Altın TL/Gr Alış X TL, Satış X TL
-18 Ayar Altın TL/Gr Alış X TL, Satış X TL
-14 Ayar Altın TL/Gr Alış X TL, Satış X TL
-Kapalıçarşı Ziynet 2.5 Alış X TL, Satış X TL
-Kapalıçarşı Ziynet 5 li Alış X TL, Satış X TL
Dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altın, 2019 Ocak itibarı ile günümüze kadar altına yatırım yapan kişilere yüzde 9,3 kazandırdı. Mart ayında 246,7 TL’yi gören gram altın, Mart ayından sonra bu yükselişine devam etmemiş ve kazançların bir kısmını geri vermişti. Analistlere göre altının yükselişi devam edecek gibi görünüyor. Kritik dirençlerin 240 TL ve 250 TL olduğu konusunda fikir birliğine varan yorumcular, özellikle 250 TL’nin yükseliş için önemli bir direnç seviyesi olduğunu söylüyor. ABD – Çin ticaret görüşmeleri, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı ve dolar kurundaki güçlü duruş, altının gram fiyatını da olumlu yönde desteklemeye devam edecek. Gram altının 247 ve 250 seviyelerini takip edeceğini söyleyen analistler, bu yıl içinde 250 TL’nin kırılması durumunda 270 ve devamında 290 TL’nin görülebileceğini ifade ediyorlar.
Türkiye’nin stabil olmayan siyasi durumu, kurda da 5,80 bölgesi üzerinde yorumlar yapılmasına neden oluyor. Ülkeye yönelik risk algısının yüksek olduğu günlerden geçtiğimizi ve dolar kurunun geri çekilmelerde bir süre daha sınırlı olacağını belirten analistler, bu nedenle gram altının da geri çekilmelerinde sınırlı kalmasını muhtemel görüyorlar. Analistlere göre Ons altının 1.300 dolar seviyesinin altına doğru ve teknik açıdan zayıf seyretmesi, gram altının da yukarı yönlü hareketini sınırlamaya devam ediyor. Bu nedenle gram altın, 240 üzerinde hareketine devam edemiyor. Uzmanlara göre eğer ilerleyen günlerde gram altın 235 TL ve 230 TL’nin altına çekilmezse, yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Sağlıklı alımlar için 230 TL’nin altına doğru seyirlerin uygun olduğu da belirtiliyor.
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