22 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar? Altın piyasası yeni haftaya nasıl başlıyor?

Önceki haftayı yükselişle kapatan ve 15 Nisan pazartesi günü de piyasalara yükselişle giriş yapan altında, 15 Nisan itibarı ile düşüşler dikkat çekti. 15 Nisan Pazartesi günü 240 sınırını yukarı yönle keserek 240,2400 TL ile işlem gören gram altının gün içinde aldığı en düşük rakam 238,8690 TL iken en yüksek 241,3510 TL sınırını gördü.

16 Nisan itibarı ile düşüşüne devam eden altında günlük işlem 236,65 TL’den oldu. Gün içinde 235,0390 TL’yi gören altın, yukarı doğru da 240,6 TL sınırından işlem gördü. 17 Nisan Çarşamba günü altının, hafta içi en düşük rakamdan işlem gördüğü gündü. 235,4470 TL’den işlem gören gram altın, en düşük 234,1650 TL, en yüksek ise 237,7760 TL değerinde idi. 17 Nisan’dan sonra yükselişe geçti ve 18 Nisan Perşembe günü 237,8390 TL’den işlem gördü. Bu gün içinde aldığı en düşük değer 234,8220 TL, en yüksek değer de 240,0330 TL oldu. 19 Nisan Cuma gününe girildiğinde altında yükseliş devam etti ancak yükselme eğimi önceki günkü kadar sert olmadı. 19 Nisan Cuma günü altın, 238,3310 TL’den işlem gördü. Gün içinde en düşük 237,4690 TL, en yüksek 239,3850 TL olarak işlem gördü. Altının, ufak dalgalanmalı hareketini devam ettirdiği dikkat çekiyor. Saat 00:40 itibarı ile 238 sınırını aşağı doğru kesen altında,