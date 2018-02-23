Altın analiz

İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Analiz:

Ons altın forex piyasalarında 1321$ üzerindeki seyrine devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 1330$ üzerine doğru hamleleri oluşmasına karşın bu fiyat hareketinin çok güçlü bir şekilde ilerlediğini göremedik. Anlık olarak bakıldığında 1327$ direnç seviyesini ihlal etme çabası içerisinde. Dolar ise küresel piyasalarda toparlanma

isteğini koruyor olması kıymetli metal üzerinde baskılayıcı olmaya devam ediyor. Bugünkü veri takvimine baktığımızda TSİ ile 19:00'da Fed'in bankacılık komitesinde yarı yıl para politikası sunumu olacak. Sunumdan alınacak mesajlara doların seyri açısından dikkat etmekte fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın haftalık periyotta yükselen trend üzerindeki seyrine devam ediyor. Genel resimde aşağı yönlü çekilmelerin bir trend değişikliği yaratmadığını sıkçadeğerlendirmelerimize dahil ediyoruz. Bu nedenle kısa vadeli ons altında geri çekilme alanları olarak 1321$ - 1312$ olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketinde 1334$ seviyesini test etmesi muhtemel görünen ons altında bu seviye güçlü bir şekilde aşılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketin zayıf kalması beklenebilir.

Altın

Dirençler: 1334 / 1342 - 1344 / 1350

Destekler: 1321 / 1312 / 1306

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10

Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40 "