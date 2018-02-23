FİNANS

Altın analiz

23 Şubat 2018 17:28

Ons altın haftalık periyotta yükselen trend üzerindeki seyrine devam ediyor.

Altın analiz

 İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Analiz:

 
Ons altın forex piyasalarında 1321$ üzerindeki seyrine devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 1330$ üzerine doğru hamleleri oluşmasına karşın bu fiyat hareketinin çok güçlü bir şekilde ilerlediğini göremedik. Anlık olarak bakıldığında 1327$ direnç seviyesini ihlal etme çabası içerisinde. Dolar ise küresel piyasalarda toparlanma
isteğini koruyor olması kıymetli metal üzerinde baskılayıcı olmaya devam ediyor. Bugünkü veri takvimine baktığımızda TSİ ile 19:00'da Fed'in bankacılık komitesinde yarı yıl para politikası sunumu olacak. Sunumdan alınacak mesajlara doların seyri açısından dikkat etmekte fayda var.
 
Teknik Analiz: Ons altın haftalık periyotta yükselen trend üzerindeki seyrine devam ediyor. Genel resimde aşağı yönlü çekilmelerin bir trend değişikliği yaratmadığını sıkçadeğerlendirmelerimize dahil ediyoruz. Bu nedenle kısa vadeli ons altında geri çekilme alanları olarak 1321$ - 1312$ olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketinde 1334$ seviyesini test etmesi muhtemel görünen ons altında bu seviye güçlü bir şekilde aşılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketin zayıf kalması beklenebilir.
 
Altın
 
Dirençler: 1334 / 1342 - 1344 / 1350
Destekler: 1321 / 1312 / 1306
 
Gümüş
 
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40 "
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