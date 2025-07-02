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Global teknoloji devinden beklenmedik karar! Çalışanlarını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Şirketi ve ekipleri dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde konumlandırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz." denildi.

Global teknoloji devinden beklenmedik karar! Çalışanlarını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Begüm Özkaynak

Microsoft'un açıklamasında, en iyi zamanlarda bile stratejik gereksinimlere uyum sağlamak için düzenli olarak iş gücünde ayarlamalar yapıldığı bildirildi.

Daha çevik hale gelmek amacıyla yönetim katmanlarının azaltılacağına işaret edilen açıklamada, verimliliği artırmak için süreçler, ürünler ve rollerin sadeleştirilerek gereksiz tekrarların en aza indirileceği kaydedildi.

Global teknoloji devinden beklenmedik karar! Çalışanlarını işten çıkarmaya hazırlanıyor 1

İŞTEN ÇIKARMALARIN YAKLAŞIK 9 BİN ÇALIŞANI KAPSADIĞI AKTARILDI

Açıklamada, yapılan bu değişikliklerin şirketin toplam iş gücünün yüzde 4'ünden daha azını etkilemesinin beklendiği aktarılırken, ABD basınında işten çıkarmaların yaklaşık 9 bin çalışanı kapsadığı haberleri yer aldı.

Global teknoloji devinden beklenmedik karar! Çalışanlarını işten çıkarmaya hazırlanıyor 2

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Microsoft sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, "Şirketi ve ekipleri dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde konumlandırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

(AA)

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Microsoft
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