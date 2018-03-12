VİOP analiz

Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Analizi:

Güne pozitif başlayan endeks kontratı bankacılık endeksindeki satışlara ve negatif ayrışmaya rağmen günü yüzde 0,39 yükselişle 142.700’den (uzlaşma) kapattı. ABD TDI verisi beklentilerin çok üzerinde gelerek güçlü büyümenin devamına işaret ederken, enflasyon için öncü gösterge olan saatlik ücretler beklenti altında gelerek Fed’in

kademeli faiz artırımına devam edeceğine işaret etti.

ABD borsaları verilerin pozitif etkisiyle yükselişini hızlandırırken, VIX endeksi 15 seviyesinin altına inerek kısa vadeli volatilitenin sona erdiğine işaret etti. VIX endeksi 15 seviyesi altına kaldıkça ABD borsalarındaki volatilitenin düşmeye devam ederek, tepki yükselişinin güçlenerek devamı beklenir. BIST ise tahvil faizlerdeki

yükselişin ve Moody’s not indirimine rağmen günü sınırlı pozitif eğilimle kapatmayı başardı. CDS’lerdeki eğilim Moody’s not indiriminin şuan için etkisinin olmadığına işaret ediyor. Güçlü ABD verilerine rağmen, enflasyonun düşük seyretmeye devam etmesi en azından Fed faiz kararına kadar risk alma iştahını güçlü tutabilir. Son bir haftadır dar bantta sıkışan BIST bu sıkışmayı yurtdışındaki risk iştahıyla yukarı kırması beklenmektedir.

Nisan Vade Dolar/TL Kontratı

Güne yükselişle başlayan Nisan vade Dolar/TL kontratı günü yüzde0,28 düşüşle 3,865 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Kontrat dar bantta sıkışmaya devam ederken, 3,885 altında kaldıkça ilk hedef 3,855 olmak üzeredüşüşün 3,82’lere kadar devam etmesi beklenmektedir.

Kontratın 3,885 seviyesini yukarı kırması durumunda ise yükselişin sırasıyla 3,92 ve 3,95 seviyelerine doğru hızlanması beklenir. Kısa vadeli göstergelerin tekrara negatife dönemsi yükseliş denemeleri oluşsa da düşüşeğiliminin devam edeceğine işaret ediyor. Dolar/TL kontratının güne 3,864 seviyelerinden yatay yakın

başlamasını bekliyoruz.

Destekler : 3,8550 3,8370 3,8200

Dirençler : 3,8850 3,9160 3,9370





BIST 30 Nisan Vade Kontratı

Endeks kontratının güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. Endeksin yükseliş eğilimini koruması için 141.000üzerinde tutunmaya devam etmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde kaldıkça 145.500-145.800 aralığına kadar tepki yükselişi oluşma potansiyeli korunacaktır. Endeksin negatif eğilimden çıkarak yükselişini güçlendirmesi için 145.800 üzerinde hacimli kapanış gerekiyor. MACD’ın Sat konumunu devam ettirmesi ve momentumdaki negatif eğilim kısa vadede tepki yükselişi eğilimi devam etse hızlı satışlar yaşanma riskinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Endeksin 141.000 altındaki kapanışlarda düşüşünü ilk etapta 137.500’lere doğru hızlandırması beklenir. Kısa vadeli göstergelerde oluşan pozitif eğilim gün içinde yükseliş eğiliminin edebileceğini gösteriyor. Gün içi açılacak Uzun (Long) pozisyonlar için 141.600, Kısa(Short) pozisyonlar için de 144.200 zarar-kes seviyesi

olarak takip edilebilir.

Destekler : 141.800 141.000 139.800

Dirençler : 143.500 144.200 145.200