FİNANS

7 banka hissesi için depo şartı kaldırıldı

BORSA HABERLERİ  | 21.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

SPK, BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, Garanti Bankası, Halkbank , İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine geçen hafta getirilen açığa satış yasağının, depo şartı kaldırılarak devamına karar verdi.

7 banka hissesi için depo şartı kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'dan yapılan açıklamada ilgili 7 banka için 16 Ekim'de yürürlüğe konan "Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek payları için depo şartı" ve Mülkiyetinde ilgili banka "payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi" uygulamalarının bugünden itibaren yürürlülükten kaldırıldığını açıkladı.

SPK açıklamasına göre 16 Ekim'de yürürlüğe giren "Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesi" ve "kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılması" uygulamasına ise devam ediliyor.

Geçen haftaki açıklamada yasağın ne kadar süreceği belirtilmemişti.

Borsa İstanbul, BIST-30 endeksinde yer alan Akbank , Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine bugünden geçerli olmak üzere açığa satış yasağı getirdi.

KAP'a yapılan açıklamada yasağın geçici olduğu ifade edildi ancak ne kadar süreceği belirtilmemişti.

KAYNAK:REUTERS

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