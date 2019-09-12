FİNANS

Borsa güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

BORSA HABERLERİ  | 12.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 389,67 puan artışla 102.311,82 seviyesine yükseldi.

Borsa güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Açılışta BIST 100 endeksi, 389,67 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 102.311,82 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,40 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin iyimserlik ve artan küresel risk iştahı ile dün 102.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 101.922,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün TCMB ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ABD'nin enflasyon verisinin de takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, TCMB'nin bugün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 17,25'e çekeceğini tahmin ediyor. ECB'nin ise mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye indirmesi bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak dikkati çektiğini belirten analistler, 100.000'in destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

KAYNAK:AA


PARTNER Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor! Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor!
Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklifLondra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif
Borsa 100.000 puanı aştıBorsa 100.000 puanı aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa bist hisse Endeks

En Çok Okunan Haberler

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Türkiye'de ikinci olacak! 2020'de tamamlanacak

Türkiye'de ikinci olacak! 2020'de tamamlanacak

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif

Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif

Borsa 100.000 puanı aştı

Borsa 100.000 puanı aştı

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Pegasus hisselerinde hareketlilik

Pegasus hisselerinde hareketlilik

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.